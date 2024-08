Stand: 16.08.2024 07:20 Uhr Filmfest Oldenburg zeigt Doku über Eltern von Patientenmörder Högel

Auf dem diesjährigen Filmfest Oldenburg wird ein Dokumentarfilm über die Eltern des Patientenmörders Niels Högel einer der Höhepunkte werden. Das teilte der Veranstalter mit. Zwei Filmemacherinnen thematisieren, wie die Familie des Mörders mit der Situation umgeht. Bei einem Festival in München habe der Film bereits den Publikumspreis erhalten. Ab 19. September ist er dann in den deutschen Kinos zu sehen. Högel hatte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Morde an mindestens 85 Patienten begangen und sitzt dafür lebenslang in Haft. Das Filmfest Oldenburg beginnt am 11. September.

