Filmfest Emden-Norderney startet mit "Divertimento" Stand: 08.06.2023 00:01 Uhr Mehr als 20.000 Gäste werden zum Filmfest Emden-Norderney erwartet. Mit dabei ist auch Schauspieler Moritz Bleibtreu - er bekommt den Emder Schauspielpreis.

Mit dem französischen Spielfilm "Divertimento - Ein Orchester für Alle" von Marie-Castille Mention-Schaar wurde die 33. Ausgabe des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney am Mittwochabend eröffnet. Die Deutschlandpremiere ist der Auftakt des Publikumsfestivals, zu dem die Veranstalter etwa 20.000 Kinobegeisterte in Emden und auf Norderney erwarten. Das Internationale Filmfest Emden-Norderney wurde 1990 als Initiative des Emder Filmclubs gegründet. Inzwischen hat sich das Festival zu einem national wie international vielbeachteten Publikumsfest entwickelt. Dank vieler Sponsoren kann das Festival elf Preiskategorien 65.500 Euro Preisgeld ausloben.

Das Filmfest hat eine neue Festivalleitung

Nach 33 Jahren beendet Rolf Eckard als Gründer und langjähriger Festivalchef seine aktive Zeit beim Filmfest Emden-Norderney. Der Filmfest-Aufsichtsrat hat im vergangenen Jahr Edzard Wagenaar als seinen Nachfolger bestimmt, der von diesem Jahr an gemeinsam mit Nora Dreyer als Geschäftsführerin die Festivalleitung übernehmen wird. Edzard Wagenaar bringt bereits langjährige Filmfesterfahrung als Sektionsleiter im Bereich Kurzfilm, im Eventbereich und als Moderator mit.

13 Deutschlandpremieren werden gezeigt

Das Filmfest Emden-Norderney hat sich inzwischen zu einem national wie international vielbeachteten Publikumsfest entwickelt. Neben brandneuen deutschen Filmen stehen wieder zahlreiche Produktionen aus Nordwesteuropa im Mittelpunkt des Festivalprogramms. Viele davon werden in Emden und auf Norderney als Uraufführung oder deutsche Erstaufführung präsentiert. So auch in diesem Jahr. Mit insgesamt 49 Lang- und 18 Kurzfilmen, davon sechs Uraufführungen und 13 Deutschlandpremieren, unterstreicht das Publikumsfestival im Nordwesten einmal mehr seinen Anspruch, brandneue und hochaktuelle internationale Filmproduktionen zu präsentieren.

Moritz Bleibtreu erhält den Emder Schauspielpreis

Beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney erhält Moritz Bleibtreu den Emder Schauspielpreis. Der renommierte Preis für herausragende schauspielerische Leistungen wird dem Schauspieler am Sonntag bei der feierlichen Preisverleihung in der Johannes a Lasco Bibliothek in Emden übergeben. Mit Kinoerfolgen wie "Knockin‘ on Heaven’s Door" oder "Soul Kitchen", aber auch mit verschiedenen TV-Rollen hat sich der gebürtige Münchner als einer der herausragenden deutschen Schauspieler profiliert. "Das Internationale Filmfest Emden-Norderney freut sich, mit Moritz Bleibtreu einen Künstler auszeichnen zu dürfen, der sich über einen langen Zeitraum kontinuierlich mit hervorragenden schauspielerischen Leistungen einen beinahe schon legendären Ruf erarbeitet hat und der sein Publikum begeistert", sagt Nora Dreyer, Geschäftsführerin des Internationalen Filmfestes Emden-Norderney.

Mit der Auszeichnung ist neben einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro auch eine filmische Hommage verbunden, in deren Rahmen sechs Filme mit Moritz Bleibtreu im Festivalprogramm laufen. Gestiftet wird der Preis von der Emder DIRKS GROUP. Bisherige Preisträger sind Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Armin Rohde, August Diehl, Anna Maria Mühe, Karoline Herfurth, Ulrich Tukur, Julia Jentsch, Jürgen Vogel und Meret Becker.

Einige Preisträger des Festivals stehen schon fest

Mit der Veröffentlichung des Festivalprogramms steht auch die erste Preisträgerin beim 33.Internationalen Filmfest Emden-Norderney fest. Die Regisseurin Milena Aboyan wird für Ihren Spielfilm "Elaha" mit dem "Norderneyer Engel - Integrationspreis der Insel Norderney" ausgezeichnet. Der Film erzählt die Geschichte einer jungen Frau im Widerstreit zwischen individueller Selbstbestimmung und familiärer Tradition. Der Film ist beim Festival für gleich zwei weitere Filmpreise nominiert.

Lukas Nathrath bekommt Inselstipendium

Ein weiterer Preis ist beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney vergeben worden. Der Regisseur und Autor Lukas Nathrath wird in diesem Jahr mit dem Inselstipendiat "Ein Schreibtisch am Meer" ausgezeichnet. Dieser in Deutschland einmalige Filmpreis ermöglicht einen "All Inclusive-Aufenthalt" auf der Nordseeinsel zur Stoffentwicklung und zum Drehbuchschreiben. Gestiftet wird der Preis vom "Inselloft Norderney". Das Internationale Filmfest Emden-Norderney beginnt heute und geht bis Sonntag. Neben Moritz Bleibtreu kommen dieses Jahr auch weitere prominente Filmgäste, unter anderem Schauspielerin Nina Gummich und Schauspieler Oliver Mommsen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.06.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm