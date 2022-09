Nouvelle-Vague-Regisseur Jean-Luc Godard ist tot Stand: 13.09.2022 12:10 Uhr Jean-Luc Godard hat das Kino mit Filmen wie "Außer Atem" der 1960er-Jahre geprägt, wie kaum ein zweiter. Heute ist der Franko-Schweizer im Alter von 91 Jahren gestorben, das bestätigte Godards Ehefrau der Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Beitrag anhören 3 Min

Jean-Luc Godard hat die Sprache des Kinos nachhaltig geprägt. Er gilt als Mitschöpfer der Nouvelle Vague. Besonders bekannt vom legendären Regisseur der 1960er-Jahre sind gesellschaftskritische Filme wie "Außer Atem" - seine erste Langspielproduktion. Im coolen Gangsterfilm mit dem Originaltitel "À bout de souffle" spielen Jean Paul Belmondo und Jean Birkin die Hauptrollen. Das Drehbuch von François Truffaut basierte auf der Zeitungsnachricht eines Polizistenmordes.

2010 mit dem Ehrenoscar ausgezeichnet

Berühmt sind ebenfalls die Filme "Die Verachtung" und "Elf Uhr Nachts". 2010 erhielt der am 3. Dezember 1930 in Paris geborene Künstler einen Ehrenoscar. Zuletzt war im Kino aus seinem Spätwerk der Film "Bildbuch (Le Livre d’image)" von 2018 zu sehen. Der Experimentalfilm über den Status Quo der Welt lief nur in wenigen Kinos - zu sehen war er unter anderem beim Filmfest Hamburg.

Macron trauert um Verlust

Zuerst hatte die französische Zeitung "Libération" über den Todesfall berichtet. Die Zeitung hat die Todesnachricht am Dienstag von den Angehörigen Jean-Luc Godards erhalten. "Wir verlieren einen nationalen Schatz, den Blick eines Genies", trauerte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag auf Twitter:

