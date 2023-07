Nina Petri: Ein Charakter-Kopf wird 60 Stand: 16.07.2023 17:47 Uhr Am 16. Juli 2023 feierte die Schauspielerin ihren 60. Geburtstag und kann auf eine kaum endende Liste an Filmen sowie zahlreiche Sprecherrollen in Hörbüchern zurückblicken und mehrere Auszeichnungen vorweisen.

Im Jahr 1989 ist Nina Petri zum ersten Mal in einem Fernsehfilm zu sehen. In dem TV-Mehrteiler "Rote Erde" spielt die damals 26-Jährige eine dreifache Mutter. Auch wenn es mit der Schauspielkarriere nicht sofort steil bergauf geht, hält die Hamburgerin hartnäckig an ihrem seit Kindertagen bestehenden Berufswunsch fest.

Durchbruch mit "Die tödliche Maria"

Der Durchbruch gelingt Nina Petri mit "Die tödliche Maria". In dem Fim von Tom Tykwer verkörpert sie im Jahr 1993 die Titelrolle - die von ihrem Ehemann unterdrückte Maria. Für ihre Leistungen bekommt sie den Bayerischen Filmpreis verliehen. Der Hamburger Schauspielerin liegen vor allem Charakterrollen, sie ist aber selbst nicht festgelegt. So spielt sie eine Mörderin ebenso wie eine Kommissarin und eine Geliebte ebenso wie Tante Lissy in einer Verfilmung von Bibi Blocksberg.

Nina Petri: Von der Bühne zum Film

Am 16. Juli 1963 kommt Nina Petri in Hamburg zur Welt. Schon früh hat sie den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Nach dem Abitur studiert sie deshalb von 1983 bis 1987 an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum. Die erste Theaterrolle bekommt Nina Petri bereits während ihrer Ausbildung - im Jahr 1986 steht sie in Köln auf der Bühne. Ihr Fernsehdebüt gibt sie drei Jahre später. Es folgen Rollen unter anderem in den Filmen "Allein unter Frauen" von Sönke Wortmann, "Happy Birthday, Türke" und "Lola rennt". Außerdem ist die Frau mit dem markanten Gesicht zahlreiche Male im "Tatort" zu sehen. 2013 übernimmt Nina Petri schließlich ihre erste Serien-Rolle - in "Heiter bis tödlich" spielt sie die überehrgeizige Polizeikommissarin Susanne Bradulic. Die Serie endet nach einer Staffel.

Nina Petri ist noch immer regelmäßig im Fernsehen zu sehen. 2020 übernahm sie die Rolle der Mutter der Krankenpflegerin Betty Weiss, der Titelfigur aus der ZDF-Serie Bettys Diagnose. Im Kino war sie zuletzt in dem Film "Träume sind wie wilde Tiger" von Lars Montag zu sehen, der 2021 beim Filmkunstfest in Mecklenburg-Vorpommern Premiere feierte.

