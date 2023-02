Mediathektipps: "Absolute Giganten" und "Lieber Thomas" Stand: 26.02.2023 11:00 Uhr Ein langer Film, der einem Lehrer und seiner Schulklasse zusieht? Das klingt langweilig, ist es aber nicht: Der Lehrer ist "Herr Bachmann". Die Doku steht, wie "Absolute Giganten", in der ARD Mediathek.

von Silke Lahmann-Lammert

Warum dieser Film etwas Besonderes ist und was sich sonst noch in den Mediatheken zu sehen lohnt - wie etwa der Hamburger Kultfilm "Absolute Giganten" und das preisgekrönte Schriftstellerdrama "Lieber Thomas".

"Absolute Giganten": Hamburger Kultfilm von Sebastian Schipper in ARD Mediathek

Der Hamburger Film "Absolute Giganten" mit Julia Hummer, Frank Giering, Florian Lukas und Antoine Monot, Jr. von 1999 ist reich an Szenen, die man nicht so schnell vergisst. Da ist die zehnminütige Tischfußball-Partie, für die Regisseur Sebastian Schipper sogar einen Kicker-Weltmeister engagiert hat. Da ist die Kneipenszene, in der nervige Thekengäste über den faulen Vegetarier Hitler schwadronieren. Und es kommt im Alten Elbtunnel zur kürzesten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. Bis zum 1. März steht Sebastian Schippers Kultfilm in der ARD Mediathek zur Verfügung.

"Herr Bachmann und seine Klasse": Fabelhafte Doku über einen Lehrer

Der Mann, der vor Klasse 6b der Georg-Büchner-Schule in Stadtallendorf steht, trägt ein Holzfällerhemd und ein Häkelkäppi auf dem Kopf. In seinem freundlichen Gesicht sprießt ein grauer Dreitagebart. Neben dem Pult stehen Gitarren, ein Schlagzeug und ein Keyboard. Gemeinsam Musik zu machen, gehört für Herrn Bachmann ebenso zum Unterricht, wie seinen Schülerinnen und Schülern zuzuhören. Die Jungen und Mädchen stammen aus zwölf verschiedenen Nationen. In diesem Jahr werden die Weichen für ihre weitere Schullaufbahn gestellt.

"In Deutsch müssen wir regelmäßig lesen. Verstehst du? Wenn du in der Realschule bist und nicht lesen kannst, dann schmeißen die dich sofort raus." Zitat aus "Herr Bachmann"

Hassan, Ferhan und all die anderen wissen: Herr Bachmann glaubt an sie. Und er hilft ihnen - notfalls auch in der Pause.

"Wir schaffen das. Wir haben noch ein halbes Jahr Zeit." Zitat aus "Herr Bachmann"

Maria Speths Film nimmt sich Zeit. So wie Herr Bachmann sich für seine Schülerinnen und Schüler Zeit nimmt. Gäbe es mehr Lehrerinnen und Lehrer wie ihn, hätten Kinder mit Migrationsgeschichte bessere Chancen, in der deutschen Gesellschaft anzukommen.

Bis zum 6. März in der 3sat-Mediathek: "Herr Bachmann und seine Klasse".

"Tage, die es nicht gab": Spannende Serie über einen ungelösten Mordfall

Paul Paulitz, Direktor der Privatschule Sophianum, wird am Fuß einer Staumauer tot aufgefunden.

"Die Staatsanwaltschaft sagt Selbstmord und hat keine Anklage erhoben. Die Polizei hat es dann als ungelöst zu den Akten gelegt." Zitat aus "Tage, die es nicht gab"

Drei Jahre später reist Kommissarin Elfriede Grünberger mit einem Kollegen aus Wien an und stattet der Staatsanwältin einen Besuch ab:

"Wir schauen uns ungelöste Todesfälle noch einmal an."

"Der ist aber nicht ungelöst: Wir haben sorgfältig gearbeitet. Da war kein Hinweis auf Fremdverschulden." Zitat aus "Tage, die es nicht gab"

Aber wie sich herausstellt, gab es nicht nur im Leben der Staatsanwältin, sondern auch in dem ihrer Freundinnen zahlreiche Berührungspunkte mit dem Schuldirektor, der für seinen Sadismus berüchtigt war.

Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl spielen die Hauptrollen in der Serie "Tage, die es nicht gab". Alle acht Folgen stehen noch bis Ende September in der ARD Mediathek.

"Lieber Thomas": Über das Leben des Rebellen Thomas Brasch

Der junge Schriftsteller Thomas Brasch liegt mit dem SED-Regime im Dauerclinch.

"Wenn du so weiter machst, landest du im Gefängnis."

"Auch, wenn er nicht so weiter macht!" Zitat aus "Lieber Thomas"

Sein Vater, stellvertretender Minister für Kultur der DDR, fürchtet um seinen Posten.

"Thommy, du bist doch klug. Sicher, es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind frei."

"Das nennst du Freiheit?" Zitat aus "Lieber Thomas"

Nach Protesten gegen den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Prag wird Thomas von seinem eigenen Vater denunziert und landet im Knast.

"Wo ich lebe, da will ich nicht sterben." Zitat aus "Lieber Thomas"

Andreas Kleinerts spannender Film erzählt das Leben des Rebellen in sieben Kapiteln.

"Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin." Zitat aus "Lieber Thomas"

Albrecht Schuch glänzt als verletzlicher Lederjacken-Macho in der Rolle von Thomas Brasch. Und Jella Haase spielt die Freundin des Schriftstellers, Katharina Thalbach, so überzeugend, dass man glaubt, tatsächlich eine jüngere Version der Schauspielerin vor Augen zu haben.

"Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin." Zitat aus "Lieber Thomas"

Unbedingt sehenswert: "Lieber Thomas", noch bis zum 14. März in der Arte Mediathek.

