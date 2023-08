Mediathekentipps auf kika.de: Spielfilme für Kinder ab 8 Stand: 26.08.2023 06:00 Uhr In der Mediathek des Kinderkanals gibt es ein riesiges Angebot an Trickfilmen, Serien und Spielfilmen. Wir stellen drei besonders gelungene Spielfilme für Kinder ab acht Jahren vor.

von Katja Eßbach

"Familie Smart": Turbulente Komödie mit verrückten Einfällen

Max ist der jüngste Sohn der erfolgreichen Erfinderfamilie Smart:

"Der Typ ist echt total verrückt. Alles, was der versucht, geht schief. Der ist ein Loser." Filmszene

Als Loser fühlt sich Max tatsächlich, denn keine seiner Erfindungen hat bislang funktioniert. Auch seine Teleportationsmaschine ist ein Flop. Aus Frust beschließt Max deshalb zu Hause zu bleiben, als seine Familie zur jährlichen Erfindermesse "Inventicon" eingeladen wird. Vor Ort stellen seine Eltern und seine Schwester allerdings fest, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Elon Teslison, ein neidischer Erfinderkollege, will die Kreationen der Smarts klauen und hat sie deshalb mit der falschen Einladung reingelegt. Nur Max kann seiner Familie jetzt noch helfen.

Der niederländische Film "Familie Smart" ist eine turbulente Komödie mit verrückten Einfällen, überdrehten Slapstickszenen und hervorragenden Kinderdarstellern.

"Hauptsache Bären": Naturfilm mit überraschenden Wendungen

Auch der hinreißende Spielfilm "Hauptsache Bären" kommt aus den Niederlanden. Darin erfüllt sich für die achtjährige Jip ihr größter Wunsch: Sie reist mit ihrer Familie in die USA, um in einem Nationalpark endlich Bären zu sehen. Aber dann geht alles schief, der Vater bekommt beim Fahren des riesigen Campingbusses eine Panikattacke. Erschöpft und gestresst weigert sich der Vater weiterzufahren und die Mutter spricht ein Machtwort:

"Die Expedition ist vorbei. Und wenn dir das nicht gefällt, such' dir doch einen anderen Papa und 'ne Mama, die beser sind." Filmszene

Enttäuscht beschließt Jip, auf eigene Faust nach Bären zu suchen.

Herrliche Landschaftsaufnahmen, eine abwechslungsreiche Inszenierung und einige überraschende Wendungen: "Hauptsache Bären" macht großen Spaß.

"Berts Katastrophen": Peinliche Situationen in der Mittelstufe

"Mittelstufen-Bert rockt. Er ist der Witzigste, der Heißeste, der Coolste." Filmszene

Bert ist ziemlich schüchtern und macht sich Mut vor seinem ersten Tag in der Mittelstufe. Unter seinen neuen Mitschülerinnen und Mitschülern ist auch Leyla, der unangefochtene Star der Schule:

"Erstens: Sie ist genial in Basketball. Zweitens: Sie ist auf der Joghurt-Werbung. Drittens: Sie ist das beliebteste Mädchen der Schule. Alle sind in sie verknallt. (...) Ich bin nicht in sie verknallt." Filmszene

Natürlich bleibt das nicht so, Bert verliebt sich in Leyla. Die ist allerdings zwei Jahre älter und interessiert sich nicht für ihn. Also freundet er sich mit ihrer jüngeren Schwester Amira an, um so seinem Schwarm näherzukommen. Das geht spektakulär schief, Bert manövriert sich in eine peinliche Situation nach der anderen.

"Berts Katastrophen" ist die sehr unterhaltsame Verfilmung der gleichnamigen schwedischen Jugendbuchreihe. Der Film ist einfühlsam und lustig zugleich.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 26.08.2023 | 08:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm