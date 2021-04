Mediathek-Tipps: Filme und Serien bei ARD, ZDF und Arte im April

Mediathek-Tipps: Filme und Serien bei ARD, ZDF und Arte Stand: 03.04.2021 09:47 Uhr Welche tollen Filme und Serien sind in der ARD, dem ZDF und auf Arte zu sehen? Mit dabei: Das Dokudrama "Brexit - Chronik eines Abschieds" und die Romanverfilmung "Der Untertan" in der ZDF-Mediathek.

von Patricia Batlle, Julia Jakob

Viele Filme und Serien konkurrieren um die Aufmerksamkeit des Publikums - auf zahlreichen Mediatheken, live im Fernsehen und in Portalen von Kinematheken aus aller Welt. Angesichts der weiterhin geschlossenen Kinos hier eine aktuelle Auswahl aus alten und neueren Filmperlen für April.

"Brexit - Chronik eines Abschieds" in der ARD Mediathek

Das Dokudrama "Brexit - Chronik eines Abschieds" erzählt in schnell geschnittenen Bildern, wie und mit welchen perfiden Mitteln es dem Politstrategen Dominic Cummings (gespielt von Benedict Cumberbatch) gelingt, Nichtwähler so zu manipulieren, dass sie dem Brexit zu zustimmen. Wie es sich für einen englischen Film gehört natürlich mit einer ordentlichen Portion britischer Selbstironie. Nach Ausstrahlung am 3. April ab 20.15 Uhr im Ersten bis zum 3. Mai in der ARD-Mediathek.

"Dr. Ballouz": Herzschmerz in der ZDF Mediathek

"Doktor Ballouz" ist der wahrgewordene Traum eines Halbgottes in Weiß. In spätsommerlichen Bildern aus der Uckermark erzählt die Serie herrlich kitschige Geschichten. Der einfühlsame Doktor Ballouz ist Balsam für die Seele, wie ein bequemer Fernsehsessel. Die Serie ist so so erwartbar, dass es schon fast an Satire grenzt. Herzschmerz satt und ungemein beruhigend. Braucht man schließlich auch mal zwischendurch. Alle sechs Folgen stehen für ein Jahr in der ZDF Mediathek.

"Der Untertan" - Wolfgang Staudtes Klassiker in der ZDF Mediathek

Am 27. März jährte sich der Geburtstag des Schriftstellers Heinrich Mann zum 150. Mal. Gerade erst wurde sein bekanntester Roman "Der Untertan" neu veröffentlicht. Die Verfilmung von Wolfgang Staudte von 1950 mit Werner Peters ist noch bis zum 25. April in der ZDF Mediathek zu sehen.

"Die Frau in Gold": Geschichte eines Klimt-Gemäldes am 4. April auf Arte

Die spannende und wahre juristische Geschichte "Die Frau in Gold" um die Restitution eines Klimt-Gemäldes und seine recht- oder eben unrechtmäßige US-Erbin (gespielt von Helen Mirren), die Hilfe von einem unerfahrenen Anwalt (Ryan Reynolds) erhält, läuft am 4. April zur besten Sendezeit, ab 20.15 Uhr auf Arte. Der Hollywood-Film von Simon Curtis aus dem Jahr 2015 mit Soundtrack von Hans Zimmer steht zwar nicht in der Mediathek, wird jedoch am Dienstag, 6. April 2021 um 13.50 Uhr wiederholt.

"Viraler Humor - Was Corona-Witze über uns erzählen" in der Arte Mediathek

Lachen schützt zwar nicht vor Corona, lenkt aber zumindest eine Zeitlang ab. Die Dokumentation "Viraler Humor - Was Corona-Witze über uns erzählen" zeigt den weltweiten humorvollen Umgang mit dem Virus. Dabei kommen auch Experten wie der Traumaforscher Ulrich Sachsse zu Wort. Mit Witz dem Grauen zu begegnen, ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Den Gegner lächerlich machen, ist eine Strategie, um ihm den Schrecken zu nehmen, ihm seine Macht rauben. Die Dokumentation ist eine Ansammlung von Clips, Sketchen und Internet-Memes, kombiniert mit wissenschaftlichen Einordnungen. Drei Jahre ist die Doku in der Arte-Mediathek abrufbar.

"The Painter and The Thief" - berührende Doku über Kunstraub in Arte-Mediathek

Die norwegische Dokumentation "The Painter and The Thief" von Benjamin Lee ist einer der wohl berührendsten Filme des Jahres. Der beim US-Festival Sundance prämierte Film hätte bestimmt ohne Pandemie seinen Weg ins Kino gefunden - lief nun am 30. März als Erstausstrahlung auf Arte und ist bis zum 27. April in der Arte-Mediathek zu finden. Darum geht's: Mitten am Tag werden aus einer Osloer Galerie zwei Ölgemälde gestohlen. Wer sind die Täter und warum sind sie das Risiko für diese weitgehend unbekannten Werke eingegangen? Die Künstlerin der Gemälde, die tschechische Malerin Barbora Kysilkova, hofft zu erfahren, wer die Tat begangen hat und die Bilder zurück zu erhalten. Sie ist derart vom Täter fasziniert, dass sie beginnt, ihn zu malen. Eine Geschichte über Kunst, Katharsis und Verzeihen.

Mehr Filme über Kunstraub zeigt Arte TV übrigens in einem Schwerpunkt, bei dem auch der kurzweilige Klassiker "Wie klaut man eine Million" aus dem Jahr 1966 mit Audrey Hepburn und Peter O'Toole zu sehen ist. Etwa am 2. April um 13.50 Uhr. Fun Fact zum Film von William Wyler: Der Soundtrack stammt vom großen John Williams, der sich damals Johnny Williams nannte.

"The Split" - Anwältinnen-Serie im NDR Fernsehen und in ARD-Mediathek

Noch bis zum 29. April läuft donnerstags im NDR Fernsehen weiter die britische Anwältinnen-Scheidungsserie "The Split". Familienanwältin Hannah führt nicht nur harte Scheidungskriege, sondern durchlebt auch ihre eigene Beziehungskrise.

Stummfilme wie "Das Wachsfigurenkabinett" kostenlos am 5. April

In vielen Kinematheken der Welt gibt es die Möglichkeit, unser Filmerbe anzuschauen und Stummfilme zu sehen. Der Verlag absolut medien zeigt im April einige restaurierte Stummfilme kostenlos bei Vimeo. Zum Beispiel der frisch restaurierte Film "Das Wachsfigurenkabinett" von 1924 von Paul Leni mit Emil Jannings. Darin erfindet ein junger Poet romantische Geschichten zu den Jahrmarktsfiguren Harun al Raschid, Iwan dem Schrecklichen und Jack the Ripper. Der Film ist in der Arte Edition auf dem Portal Vimeo zu streamen am 5. April 2021.

