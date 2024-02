Mafia, Musik und Jesus: Kult-Regisseur Martin Scorsese

Sendung: Klassisch in den Tag | 17.11.2022 | 06:20 Uhr | von Peter Mücke

3 Min | Verfügbar bis 17.11.2024

"Taxi Driver", "Gangs of New York", "Casino", "The Wolf of Wall Street": Viele Filme von Martin Scorsese sind bereits Klassiker. Im November 2022 wurde der Filmemacher 80 Jahre alt.