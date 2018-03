Stand: 05.03.2018 06:20 Uhr

Los Angeles: Kein Oscar für Katja Benrath

Norddeutschland hatte allen Grund zur Hoffnung auf einen Oscar: Die Lübecker Regisseurin und Wahlhamburgerin Katja Benrath war für ihren Kurzfilm "Watu Wote - All Of Us" in der Kategorie "Live-Action-Kurzfilm" für einen Oscar nominiert. Ihr Film konnte sich bei der glamourösen Oscar-Preisverleihung in Hollywood nicht gegen die vier Konkurrenten durchsetzen. Um etwa 4.15 Uhr in der Nacht zum Montag (deutscher Zeit) war klar: Der Oscar in dieser Kategorie geht stattdessen an "The Silent Child" von Chris Overton und Rachel Shenton. Den Studenten-Oscar hatte Katja Benrath bereits 2017 erhalten. In der Königsklasse "Bester Film" gewann der Mexikaner Guillermo del Toro mit seinem romantischen Fantasyfilm "The Shape Of Water".

Die Sieger der Oscars - eine Übersicht































Authentische Geschichte über Anschlag in Kenia

Der Kurzfilm "Watu Wote" ist Benraths Abschlussfilm an der Hamburg Media School. Auf authentische Weise erzählt Benrath darin die wahre Geschichte von einem islamistischen Anschlag auf einen Reisebus in Kenia. Muslime beschützen dabei selbstlos eine junge Christin.

Bester Hauptdarsteller: Gary Oldman als Churchill

Oscars 2018: Katja Benrath geht leer aus NDR 1 Welle Nord - 05.03.2018 10:00 Uhr Autor/in: Hauke Bülow Regisseurin Katja Benrath aus Lübeck ist bei der Oscarverleihung leer ausgegangen. Sie war mit ihrem Werk "Watu Wote/All Of us" in der Kategorie Live-Action-Kurzfilm nominiert.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bei den Kategorien der besten Schauspielerinnen und Schauspieler gab es wenig Überraschungen. Als bester Hauptdarsteller wurde der favorisierte Brite Gary Oldman für seine Rolle als Winston Churchill im Drama "Die dunkelste Stunde" ausgezeichnet. Beste Schauspielerin wurde die Amerikanerin Frances McDormand für ihre Rolle als Mutter in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Ihr Kollege Sam Rockwell, der im selben Film einen Polizisten spielt, erhielt den Preis als bester Nebendarsteller. Allison Janney den Oscar als beste Nebendarstellerin in der Rolle der despotischen Mutter und Trainerin im Eiskunstlauffilm "I, Tonya".

Deutsche an zwei Oscars beteiligt

Den Oscar für die besten visuellen Effekte erhielt das Team des Science-Fiction-Films "Blade Runner 2049" von Denis Villeneuve. Ein Teil dieses Teams ist der deutsche Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall. "Thank you, Germany. Great!", rief er bei der Dankesrede. In der Kategorie bester fremdsprachiger Film siegte das chilenische Drama "Una mujer fantástica" von Sebastián Lelio. Der Film lief letztes Jahr bei der Berlinale und wurde unter anderem koproduziert von Pablo Larráin und der Berliner Regisseurin Maren Ade ("Toni Erdmann").

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 05.03.2018 | 06:20 Uhr