Lars Eidinger erhält Emder Schauspielpreis 2024 Stand: 22.05.2024 15:25 Uhr Lars Eidinger erhält den Emder Schauspielpreis 2024. Das hat das Internationale Filmfest Emden-Norderney am Mittwoch offiziell bekanntgegeben. Zur Verleihung kommt der Schauspieler nach Emden.

Am 9. Juni wird Eidinger den Preis bei der feierlichen Preisverleihung im neuen Festspielhaus am Wall persönlich entgegennehmen. "Wir freuen uns sehr, mit Lars Eidinger einen der vielseitigsten deutschen Schauspieler mit unserem Preis auszeichnen zu dürfen", sagte Festivalleiter Edzard Wagenaar. Der renommierte Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatte Moritz Bleibtreu den Preis erhalten, weitere frühere Preisträger waren etwa Katharina Thalbach, Armin Rohde und Karoline Herfurth.

VIDEO: Premiere: "Sterben" mit Lars Eidinger im Zeise-Kino (3 Min)

Filme mit Lars Eidinger im Festivalprogramm

Neben dem Preisgeld ist mit der Auszeichnung auch eine filmische Hommage verbunden: Im Festivalprogramm werden sechs Filme und Fernsehproduktionen mit Lars Eidinger gezeigt. Darunter ist auch der Film "Sterben" von Matthias Glasner, der bei der diesjährigen Berlinale mit einem silbernen Bären und beim Deutschen Filmpreis mit vier "Lolas" ausgezeichnet wurde.

Jährlich bis zu 25.000 Besucher beim Filmfest Emden-Norderney

Das Internationale Filmfest Emden-Norderney wurde 1990 gegründet und zieht jährlich bis zu 25.000 Besucherinnen und Besucher an. Der NDR in Niedersachsen präsentiert das Filmfest vom 5. bis 12. Juni in Emden und auf Norderney. Neben deutschen Filmen stehen insbesondere Produktionen aus Nordwesteuropa im Mittelpunk des Festivalprogramms. Viele davon werden als Uraufführung oder deutsche Erstaufführung präsentiert.

