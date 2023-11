Katja Riemann zum 60. Geburtstag NDR ehrt sie mit Spielfilmen Stand: 01.11.2023 13:31 Uhr Am 1. November feiert die in Niedersachsen geborene Schauspielerin Katja Riemann ihren 60. Geburtstag. Das NDR Fernsehen ehrt sie mit Spielfilmen wie "Bandits" und "Türkisch für Anfänger."

Katja Riemann wurde am 1. November 1963 im niedersächsischen Kirchweyhe geboren, wo sie ihre ersten zwanzig Lebensjahre verbrachte. Um ihren 60. Geburtstag im NDR Programm und in der Mediathek entsprechend zu feiern, hat der Norddeutsche Rundfunk mehrere Spielfilme mit der Schauspielerin und Regisseurin gesendet. Sie stehen zum Großteil in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Das waren die Spielfilme im NDR Fernsehen

Weitere Spielfilme mit Katja Riemann in ARD Mediathek

Zusätzlich sind folgende Filme mit Katja Riemann bis 2024 in der ARD Mediathek zu finden.

Freundinnen - Alle für eine (HR): Bis zum 10. Februar 2024 online

(HR): Bis zum 10. Februar 2024 online Die Diebin & der General (WDR): Bis zum 7. Juli 2024 online

(WDR): Bis zum 7. Juli 2024 online Der Job seines Lebens (ONE): Bis zum 20. August 2024 online

(ONE): Bis zum 20. August 2024 online Wieder im Amt - Der Job seines Lebens 2 (ONE) - Bis zum 27. August 2024 online

