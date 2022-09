"Großstadtrevier": Start für Kommissarin Sinha Melina Gierke Stand: 05.09.2022 14:18 Uhr Heute startet die neuen Staffel "Großstadtrevier" im Ersten. Zur bald 40 Jahre alten Polizeiserie des NDR kommt Sinha Melina Gierke als Kommissarin Bente Hinrichs neu dazu.

Der ARD-Klassiker startet heute mit der Folge "Die letzte Reise" in seine 35. Staffel. Insgesamt wurden 16 Folgen produziert, die immer montags ab 18.50 Uhr ausgestrahlt werden. Nach Ausstrahlung im Ersten stehen die neuen Folgen für sechs Monate in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Kommissarin Bente Hinrichs trifft auf Tim Mälzer

Kommissarin Bente Hinrichs ist sie die Neue im Team: Schauspielerin Sinha Melina Gierke hat sich auf den Dienstantritt im "Großstadtrevier" gut vorbereitet: "Ich habe in Berlin ein Waffentraining gemacht. Denn ich habe noch nie in meinem Leben geschossen. Und ich dachte, das ist alles so unrealistisch. Das habe ich gemacht, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen."

Als Kommissarin Bente Hinrichs aus Dithmarschen startet sie mit einem Knall. Nach einer Vollbremsung auf der Straße mit dem Fahrrad fährt ihr ein Prominenter in das Hinterrad - gespielt von Tim Mälzer: "He, bist du bescheuert, oder was!", ruft er empört, als die Kommissarin ihn ausbremst.

Schwieriger Einstand für neue Kommissarin

Auch die Kollegen von Kommissariat 14 sind nicht alle begeistert von dem Neuzugang. "Du bist ein waschechter Hamburger?", fragt Hinrichs ihren Kollegen im Streifenwagen. Doch mehr als ein wortkarges "Jo" kommt ihm nicht über die Lippen. Wofür er sich interessiere, fragt die Neue. Aber mehr als ein sprödes "für meine Arbeit" kommt da nicht als Antwort. Sie kontert geschickt am Steuer: "Ich habe mein ganzes Leben in Dithmarschen verbracht. Glaub ja nicht, dass ich diese Art von Unterhaltung zum ersten Mal führe."

Die Begrüßung im Großstadtrevier-Team war natürlich herzlicher. "Ich wurde mit offenen Armen empfange, warmherzig", erzählt Sinha Melina Gierke. "Ich freue mich immer, wenn ich nach dem Wochenende aus Berlin wieder nach Hamburg komme und die Leute hier wieder sehe." Das sei ein bisschen so, wie die "Freunde auf einem Klassentreffen" wieder zu treffen. Selbst Polizistin sein käme für Gierke übrigens nicht infrage: "Ich bin ehrlich gesagt so ein kleiner Schisser. Man wird ja als Polizistin nur gerufen, wenn etwas schief geht. Nachts in dunkle Ecken ist nicht so meins", sagt sie. Schweren Herzens verabschiedet die Crew vom Hamburger Polizeikommissariat 14 dafür ihre Kollegin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz).

"Großstadtrevier": Urgestein der deutschen Polizeiserie

Die Dreharbeiten sind jedes Jahr zwischen April und Oktober - seit fast 40 Jahren. Das Großstadtrevier ist ein wahres Urgestein der deutschen Polizeiserie - und sie ist Ur-Hamburgisch, denn die Hansestadt ist stets im Bilde. Zum Beispiel bei den Dreharbeiten in Wilhelmsburg, im wahren Leben die Wildwuchsbrauerei als Goldschenke Spielort der Episode "Flüssiges Gold".

Viel los in 16 neuen Episoden: Etwa eine Entführung von Jan Delay

In den 16 neuen Episoden verschwindet eine Leiche direkt beim Bestatter und häufen sich Einbrüche während der Beerdigungen. Auf einen Lehrer und seine Familie wird ein Autobahn-Attentat verübt. Ein progressiver Pfarrer macht sich Feinde und wird tätlich angegriffen. Schwere Verletzungen in einer schlagenden Verbindung, häusliche Gewalt, illegaler Hundehandel, die Entführung des Hamburger Kultsängers Jan Delay, eine Erpressung mittels heimlicher Videoaufzeichnungen, umfassende Ermittlungen im Taximilieu, ein Einbrecher, der Laub harkt und den Gartenzaun repariert, und vieles mehr beschäftigen die Kiez-Beamt:innen.

"Hamburg: heimlicher Hauptdarsteller im 'Großstadtrevier'"

Nach derart langer Laufzeit auf immer wieder neue Art zu erzählen und zu inszenieren, ist eine große Herausforderung der Produktion. "Hamburg ist der heimliche Hauptdarsteller in dieser Serie. Wir versuchen es so zu machen, dass ein Wiedererkennungswert da ist, dass man sich in Hamburg orientieren kann", sagt Kameramann Christian Klopp.

"Wenn ich im Ausland sage, dass wir die 35. Staffel gedreht haben, dann ernte ich nur ungläubige Blicke. Denn dort ist es üblich, dass Serien nach drei, vier Staffeln eingestellt und durch neue ersetzt werden. Wir haben einen anderen, nachhaltigeren Weg gewählt. Das 'Großstadtrevier' modernisiert sich von Staffel zu Staffel, greift regelmäßig aktuelle Themen mit gesellschaftlichen Bezügen auf, bleibt sich aber im Kern als Familienserie mit Blick auf die Alltagsfreuden und -nöte kleiner Leute und einem liebevollen Augenzwinkern immer treu", sagt die NDR Produzentin Diana Schulte Kellinghaus.

