Leben zwischen zwei Welten Der Boden unter den Füßen , Regie: Marie Kreutzer Vorgestellt von Katja Nicodemus

Die junge österreichische Schauspielerin Valerie Pachner macht von sich reden. Auf dem gerade eröffneten Filmfestival von Cannes ist sie in einer Hauptrolle im neuen Film des amerikanischen Kultregisseurs Terrence Malick zu sehen. Auf der vergangenen Berlinale wurde Pachner bereits gefeiert: In der Rolle einer Unternehmensberaterin in der Paranoia-Studie "Der Boden unter den Füßen" von Marie Kreutzer.

Unternehmensberaterin mit paranoider Schwester

Das Kino liebt die Paranoia. Diesen Zustand, in dem die Bilder in der Schwebe bleiben. Diese Atmosphäre, in der nicht wirklich klar ist, was hier erzählt wird. Etwas, was wirklich stattfindet? Oder etwas, das sich im Kopf der Filmfigur abspielt?

Caroline, genannt Lola, Ende 20 - die Heldin von Marie Kreuzers Film "Der Boden unter den Füßen", ist Unternehmensberaterin. Sie ist erfolgreich, zielstrebig, kompetent, siegessicher. Ihr Leben spielt sich ab zwischen zwei Welten. Da ist die sterile Wohnung in Wien, in der sie nur die Koffer umzupacken und sich zum Joggen umzuziehen scheint. Und da ist die Welt der Firmen, die sie umstrukturiert. Jedenfalls nennt man das so in der Sprache der Abwickler. In diesem Ausdruckssystem, das nur dazu da ist, unangenehme Vorhaben zu beschönigen.

Lola hat eine Schwester, die unter paranoiden Wahnvorstellungen leidet und regelmäßig in der Psychiatrie landet. Diese Schwester, Conny, hilflos, fordernd, übergriffig, scheint das genaue Gegenteil der überaus kontrollierten Lola zu sein. Dann kommen Anrufe, während Lola gerade im Sicherheitscheck des Flughafens steckt.

Intensive Schauspielleistung

Die österreichische Schauspielerin Valerie Pachner spielt Lola mit einer fast unheimlichen Intensität. Wie eine Rüstung trägt ihre Lola die weißen Blusen und Businesskostüme. Wie eine Kriegerin in eigener Sache stöckelt sie durch die leeren Flure und anonymen Büros der Firmen, in die sie mit ihrem Team einfällt. Viel Glas, wenig Privatsphäre. Immer im unpassenden Moment, auf dem Weg von Büro zu Büro, ruft Conny, die Schwester an. Oder bildet sich Lola den Anruf nur ein?

Lola hat eine leidenschaftliche Affäre mit ihrer Chefin, gespielt von Marvie Hörbiger. Vor den anderen Mitarbeitern halten die beiden ihr Verhältnis geheim. Das Versteckspiel scheint Lola zusätzlich zu destabilisieren. Überhaupt entgleitet ihr die Kontrolle über ihr Privatleben, über ihren Job, über die Zeit.

Was ist Einbildung, was ist real?

Natürlich ist in einem Film, der "Der Boden unter den Füßen" heißt, klar, dass die Heldin eben diesen Boden unter den Füßen verlieren wird. Aber die Schweizerin Marie Kreutzer macht es sich und uns nicht zu einfach. Ihr Film hält die Spannung, lässt permanent offen, was Lolas Einbildung ist und was zur Wirklichkeit gehört. Real scheint jedenfalls der Besuch bei einer Ärztin, zu dem sie sich irgendwann doch durchringt.

Wird sich Lola behandeln lassen? Wird sie einen Weg in die Wirklichkeit finden? Oder zu sich selbst? Nur so viel sei verraten: Auf dem Parcours entlang dieser Fragen folgt man gebannt und fasziniert der jungen Schauspielerin Valerie Pachner, einem kommenden Star des deutschsprachigen Kinos.

Der Boden unter den Füßen Genre: Drama Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Österreich Zusatzinfo: mit Valerie Pachner, Pia Hierzegger, Mavie Hörbiger Regie: Marie Kreutzer Länge: 112 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 16. Mai 2019

