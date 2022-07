Stand: 29.07.2022 17:53 Uhr Fecher-Werkschau: "Zeigen, was die Menschen im Inneren empfinden"

Eberhard Fechner (1926 - 1992) hat mit seinen dokumentarischen Filmen auf bis dahin einzigartige Weise ein ganz neues Bild der Lebensläufe deutscher Bürgerinnen und Bürger geschaffen. Zum 30. Todestag des Dokumentarfilmers zeigt der NDR ab 7. August erstmals eine umfangreiche Werkschau mit einigen seiner wichtigsten Filme - darunter ein Film über die Comedian Harmonists, die vielfach als erste Boygroup der Welt beschrieben wurden.

Fechner - einer der großen deutschen Dokumentarfilmer

Eberhard Fechner gilt neben Klaus Wildenhahn und Georg Stefan Troller als einer bedeutendsten Dokumentarfilmer des 20. Jahrhunderts. Fechners dokumentarische Filme erlauben tiefe Einblicke vor allem in die Zeit des Nationalsozialismus und die deutsche Nachkriegsgeschichte. Sie haben auch mehr als 40 Jahre später nichts an ihrer unmittelbaren Eindrücklichkeit verloren. Fechners Anspruch war: "Was die Menschen im Inneren empfinden, das will ich sichtbar machen."

Eine Werkschau von Ulla Brauer, Stephan Löhr und Timo Großietsch.

Hinweise zu abwertender Sprache In den Filmen "Comedian Harmonists (1976) und "Klassenphoto (1971)" verwenden manche Protagonisten Bezeichnungen für andere Menschen, die abwertend sind oder Formulierungen, die von völkischem Gedankengut geprägt sind.



Anders als heute, werden diese Begriffe nicht vom Sprecher oder im Interview selbst eingeordnet. Wir senden diese Filme dennoch innerhalb der Eberhard-Fechner-Werkschau, weil es sich um zeithistorische Dokumente handelt, die die unterschiedlichen Denk- und Verhaltensmuster der deutschen Gesellschaft von damals abbilden.



Fechner selbst schrieb in seinem 1984 erschienen Buch über die Comedian Harmonists: "Nur durch die persönlichen Berichte lebender Zeugen dieses Jahrhunderts lässt sich erfahren, welche Folgen der Gang der Geschichte auf das Leben deutscher Bürger gehabt hat, welche Konsequenzen sie daraus zogen und was es denn überhaupt für Menschen waren, die in diesen Zeiten gelebt haben."



Weitere Infos gibt es auf den jeweiligen Filmseiten zu "Comedian Harmonists" und "Klassenphoto". Hinweis - Thema Suizid "Nachrede auf Klara Heydebreck" (1969) thematisiert den Selbstmord einer Berliner Rentnerin im März 1969. Auch diese Dokumentation ist ein filmisches Zeugnis der Zeitgeschichte, weshalb wir ihn im Rahmen der Eberhard-Fechner-Werkschau zeigen. Weitere Informationen gibt es auf der Seite zum Film. Sollten Sie sich in einer seelischen Notlage befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie hier Hilfsangebote und weiterführende Links.

