Schauspieler Donald Sutherland stirbt im Alter von 88 Stand: 20.06.2024 19:47 Uhr Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland ist tot. Das hat sein Sohn bestätigt. Demnach starb er im Alter von 88 Jahren in Miami. Sutherland wurde mit der Fernsehserie M.A.S.H. und Filmen wie «Die Tribute von Panem – The Hunger Games» bekannt.

Donald Sutherland wurde am 17. Juli 1935 in Brunswick geboren. Seit den 70er-Jahren gehörte war er in mehreren Filmklassikern in profilierten Rollen zu sehen. So spielte er etwa 1973 in dem britisch-italienischen Horrorfilm "Wenn die Gondeln Trauer tragen" die die männliche Hauptrolle neben Julie Christie. Einem jüngeren Publikum ist Sutherland vor allem durch seine Rolle in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" bekannt.

Seine Karriere begann Sutherland in den 60er-Jahren als Höspielsprecher und Stand-up-Comedian. Später studierte er an der Universität von Toronto und spielte dort in der Schauspielgruppe. Später ging er nach London, um an der Royal Academy of Dramatic Art zu studieren. Sein Debüt gab er Anfang der 1960er Jahre im Stück "August for the People" an der Seite von Rex Harrison.

Nach dem Film "Das dreckige Dutzend" gelang Sutherland 1970 mit Robert Altmans MASH der endgültige Durchbruch. 2016 war er Juror des Wettbewerbs in Cannes. Ein Jahr später bekam er den Ehrenoscar.