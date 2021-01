"Die Toten von Marnow": NDR Mini-Serie um Serienmörder Stand: 15.01.2020 14:20 Uhr Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak spielen die Hauptrollen in der vierteiligen Krimi-Serie "Die Toten von Marnow". Der mehrfache Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt ("Gladbeck", "Das weiße Kaninchen") schrieb das Drehbuch zur NDR/ARD Degeto-Koproduktion, die im März 2021 ausgestrahlt wird..

Sie entstand im Herbst 2019 in Mirow (Landkreis Mecklenburgischen Seenplatte), Schwerin, Hannover, Wolfsburg und Berlin. Regie führte Andreas Herzog ("Tatort: Zorn", "Der Usedom-Krimi"). Zu den weiteren Darstellerinnen und Darstellern gehören Anton Rubtsov, Christine Schorn und Jörg Schüttauf. Das Erste zeigt den Vierteiler voraussichtlich im Jahr 2021.

Petra Schmidt-Schaller und Sascha Gersak auf Mörderjagd

In "Die Toten von Marnow" ermitteln die Kommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Gersak) im Fall eines Serienmörders, der seine Opfer vermeintlich unzusammenhängend auswählt. Doch nichts ist so, wie es scheint. Mächtige Gegenspieler der Kommissare haben offensichtlich ein Interesse daran, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen.

Umrisse eines Skandals mit Geheimdiensten

Je weiter Elling, der treu sorgende Familienvater, und Mendt, die Unnahbare, in ihren Ermittlungen kommen, desto größer werden die Hindernisse, die sie überwinden müssen - und desto häufiger lassen sie sich selbst zu moralisch höchst fragwürdigen Handlungen hinreißen. So nimmt der völlig überschuldete Elling Bestechungsgeld an. Und Lona hat eine Affäre mit ihrem Untergebenen, dem jungen Kollegen Sören Jasper (Anton Rubtsov). Hinter den grausamen Morden entdecken die Kommissare die Umrisse eines Skandals, in den Alt-Stasi, Geheimdienste und die westdeutsche Pharmaindustrie verwickelt zu sein scheinen.

Produktion: Beatrice Kramm (Polyphon Film & Fernseh GmbH) und Mark von Seydlitz (made in munich)

Producer: Hajo Kensche

Produktionsleiter: Frank Huwe

Kamera: Philipp Sichler

Redaktion: Christoph Pellander und Donald Kraemer (NDR) und Claudia Grässel (ARD Degeto)

Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 16.01.2020 | 22:00 Uhr