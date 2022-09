Deutscher Schauspielpreis für Meltem Kaptan in NDR Koproduktion Stand: 10.09.2022 09:30 Uhr Für ihre Rolle in "Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush" erhält Meltem Kaptan die Auszeichnung in der Kategorie "Dramatische Hauptrolle".

Der Preisreigen für die deutsch-türkische Schauspielerin und Comedienne Meltem Kaptan reist nicht ab. Die 42-Jährige ist in Berlin mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Preis für ihre Rolle in der NDR Koproduktion "Rabiye Kurnaz gegen Georg W. Bush".

Darin spielt Kaptan die Mutter des langjährigen Guantánamo-Häftlings Murat Kurnaz. Im Film versucht sie, ihren Sohn aus dem US-Gefangenenlager zu befreien. Für die Rolle war sie in diesem Jahr bereits mit der Lola beim Deutschen Filmpreis und dem Silbernen Bären bei der Berlinale ausgezeichnet worden. Auch NDR Feature-Chef Christian Granderath gratuliert: "Meltem Kaptan hat mit ihrem fantastischen Spiel Rabiye Kurnaz und ihrer Familie unter der Regie von Andreas Dresen und nach dem Drehbuch von Laila Stieler ein großartiges Denkmal gesetzt. Wir gratulieren ihr und natürlich auch Rabiye Kurnaz sehr herzlich zu diesem hochverdienten Preis."

Ehrenpreis für Ernst Deutsch Theater-Intendantin

Franz Rogowski erhielt den Schauspielpreis für seine Hauptrolle in "Große Freiheit". Der 36-Jährige spielt darin einen Mann, der zunächst von den Nationalsozialisten, aber auch in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig wegen seiner Homosexualität verurteilt wird. Für die Rolle war er auch für den Europäischen Filmpreis nominiert. Den Schauspielpreis für eine Nebenrolle bekam Seyneb Saleh in "Toubab" um die Abschiebung eines mehrfach Kriminellen. Für ihre komödiantische Rolle wurde Lisa Wagner in "Die Wespe" ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis ging an Dora Zygouri für ihre Rolle in "Die Saat".

Ehrenpreise gingen an den im April gestorbenen Michael Degen ebenso wie an die Intendantin des Hamburger Ernst Deutsch Theaters, Isabella Vértes-Schütter, die kurzfristig ein Stück des niederländischen Autors Haye van der Heyden absetzte. Er hatte gefordert, auch Holocaust-Leugnern und Pädophilen ein Forum zu geben. Den Preis vergibt der Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS). Er vertritt Interessen von mehr als 3.800 Schauspielerinnen und Schauspielern in ganz Deutschland.

