Stand: 28.01.2025 14:49 Uhr "Der Bastian" und "Sesamstrasse": Horst Janson ist gestorben

Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Das hat seine Ehefrau bestätigt. Janson wurde 89 Jahre alt und war unter bekannt durch seine Auftritte in der "Sesamstrasse" und aus der Serie "Der Bastian".

Horst Janson war Sohn eines Justizbeamten und wuchs in Mainz, Bad Soden und Wiesbaden auf und wirkte als Heranwachsender in Theateraufführungen seiner Schule mit. Einem breiten Publikum wurde Janson 1968 durch die ARD-Fernsehserie Salto Mortale bekannt, in der er den Trapez-Artisten Sascha Doria spielte. 1970 trat er neben Charles Bronson und Tony Curtis in der englisch-amerikanischen Kinoproduktion "Zwei Kerle aus Granit" auf.

Rollen im Tatort und Forsthaus Falkenau

Weitere Rollen spielte Janson im "Forsthaus Falkenau", "Immenhof", "Ein Fall für zwei" oder "Tatort". 2005 und 2006 stand der leidenschaftliche Hobbysegler für die TV-Serie "Unter weißen Segeln" als Kapitän vor der Kamera. Bis ins hohe Alter arbeitete er - zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen - und war auch immer wieder auf dem roten Teppich zu sehen.

Horst Janson wurde 98 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau Hella, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet war.

