Starbesetzte Komödie um Freunde und ihre Geheimnisse Das perfekte Geheimnis , Regie: Bora Dagtekin Vorgestellt von Bettina Peulecke

Die Besetzung liest sich wie ein "Who is Who" der beliebtesten deutschen Star-Schauspieler: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Hase, Frederick Lau, Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring. Auch der Regisseur Bora Dagtekin hat mit seinen "Fack Ju Göhte"-Filmen bereits Erfolgsgeschichte geschrieben. Nun hat er mit dieser A-Klasse-Besetzung eine höchst unterhaltsame Beziehungskomödie inszeniert: "Das perfekte Geheimnis" kommt diese Woche in die Kinos.

Es soll ein lauschiger Abend werden, bei Mondfinsternis, also etwas ganz Besonderes. Eva und Rocco - sie Psychotherapeutin, er Schönheitschirurg - haben ihre besten Freunde zum Abendessen eingeladen.

Eva fordert: Handys auf Lautsprecher

Bis auf den Lehrer Pepe, der allein gekommen ist, weil seine neue Freundin unpässlich war, ist es eine klassische Pärchenrunde. Leo ist der moderne Vorzeigevater in Elternzeit, während sein Frau Carlotta in einer Werbeagentur Karriere macht. Simon ist nach erfolglosen Versuchen im Modelgewerbe zurzeit Taxifahrer und unübersehbar noch total verknallt in seine esoterisch angehauchte Neufreundin Bianca. Nach anfänglichem Small-Talk-Geplänkel geht es ans Eingemachte. Eva, in ihrer unterkühlt analytischen Art, gibt dabei den Takt an. Sie fordert die anderen auf, die Handys auf den Tisch zu legen und für die Dauer des Essens alles Nachrichten und Anrufe auf Lautsprecher zu stellen

Keine Geheimnisse? Spiel löst Unbehagen aus

Schon von Beginn an breitet sich ein gewisses Unbehagen aus. Denn so manch verstohlener Blick und provozierender Tonfall zeigt deutlich: So ganz ohne Geheimnis ist hier niemand. Auch Eva nicht, die sich schon länger fragt, wer oder was ihren Mann in letzter Zeit so entspannt, während ihre pubertierende Tochter der Mutter das Leben zur Hölle macht. Pepe wiederum zweifelt Evas Treue an. Die kontert, dass sie das Spiel nicht vorgeschlagen hätte, wenn sie eine Affäre haben würde.

Handy-Tausch bringt unangenehme Wahrheit ans Licht

Im Laufe des Abends wird aus Spaß schnell Ernst. Da kommen Sachen auf den Tisch, die der eine oder die andere lieber nicht gewusst hätten. Ein heimlicher Handy-Tausch, ursprünglich zum Schutz des Eigentümers vorgesehen, wird zum klaren Eigentor.

Wotan Wilke Möhring gibt Tipps für das erste Mal

Als Zuschauer hat man meistens richtig Spaß an der Sache. Die fast klassische Konstellation kommt zwar nicht ohne das eine oder andere Klischee aus, aber "Das perfekte Geheimnis" ist kurzweilig. Und wenn Wotan Wilke Möhring seiner Tochter unter dem missbilligenden Blick seiner Gattin am Telefon Tipps für das erste Mal gibt, dann bekommt die Sache sogar richtig Tiefgang.

Möhring findet, es ist ein Film für alle: "Jeder kann hier andocken und findet sich in einer der Figuren oder in einer Situation wieder. Für einige ist es vielleicht einfach nur belustigend zu sehen, wie diese Leute im Strudel der Anrufe untergehen und wie sie versuchen, sich zu wehren und gut dazustehen."

Eingespieltes Ensemble und typgerechte Besetzung

Richtig scharfen Biss hat "Das perfekte Geheimnis" nicht. Dafür ist der Film zu sehr auf Wohlfühlmomente aus. Aber das bestens eingespielte Ensemble lässt über die eine oder andere Schwäche im Drehbuch hinwegsehen. Dabei - und das ist bemerkenswert - sticht auch keiner besonders hervor, alle sind typgerecht besetzt und könnten ohne Weiteres ihre Rollen tauschen. Das kann man wahrlich nicht über alle deutschen Komödien sagen.

Das perfekte Geheimnis Genre: Komödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Elyas M‘ Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz, Jella Hase, Frederick Lau, Jessica Schwarz, Wotan Wilke Möhring Regie: Bora Dagtekin Länge: 111 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 31. Oktober 2019

