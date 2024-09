Konzert "Gegen das Schweigen" live aus der Elbphilharmonie Stand: 16.09.2024 12:16 Uhr Pianist Igor Levit versammelt heute Abend im Großen Saal der Elbphilharmonie Gäste wie Thees Uhlmann, Johanna Summer, Alan Gilbert und Dirk von Lowtzow zum Protest gegen den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland. Ab 20 Uhr wird das Konzert live übertragen.

Mit einem Solidaritätskonzert richtet die Hamburger Elbphilharmonie auf Initiative des Pianisten Igor Levit einen Appell an die Menschlichkeit. Zahlreiche Gäste aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft und Politik versammeln sich auf der Bühne des Großen Saals, um gemeinsam zu musizieren, zu sprechen und zu lesen - und so unüberhörbar gegen den erstarkenden Antisemitismus in Deutschland zu protestieren.

Johanna Summer, Olli Schulz, Düzen Tekkal und Michel Friedman zu Gast

Neben Levit sind laut Angaben der Elbphilharmonie am Klavier Malakoff Kowalski und Johanna Summer zu erleben. Weiter beteiligen sich an dem Abend die Band Antilopen Gang, Efrat Alony (Gesang), Dirk von Lowtzow (Gesang), Olli Schulz (Gesang & Gitarre), Wolf Biermann (Klavier & Gesang), Thees Uhlmann (Gesang & Gitarre) sowie Michel Friedman, Tim Mälzer, Düzen Tekkal, Ronya Othmann und Giovanni di Lorenzo.

Die Künstlerinnen und Künstler verzichten den Angaben nach auf eine Gage, der Erlös geht an den Verein OFEK mit Sitz in Berlin und Standorten in mehreren Bundesländern, der bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung berät, sowie an die Hamburger Stiftung Bornplatzsynagoge.

