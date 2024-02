Stand: 24.02.2024 17:10 Uhr Neubrandenburg: Konzert und Mahnwache gegen Judenhass

Das Bündnis für Demokratie und Zusammenhalt in Neubrandenburg hat am Sonnabend auf dem Marktplatz eine Mahnwache abgehalten. Laut Polizei verlief die Veranstaltung mit rund 800 Menschen friedlich. Unter den Rednern war auch Pianist Igor Levit. Er hatte zuvor in der Marienkirche ein Solidaritätskonzert zugunsten des "Netzwerks für Demokratie und Courage MV" gespielt. Er und andere Künstler haben sich damit gegen Antisemitismus starkgemacht. Deutschland sei sein Zuhause, dieses wolle er nicht verlassen, so der Pianist. Auf der Mahnwache haben auch Intendant Sven Müller, Schauspieldirektor Maik Priebe und weitere Mitglieder der "Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz" gesprochen. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). "Wir sind alle zusammengekommen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Wir schweigen nicht zu Antisemitismus. Wir lassen nicht zu, dass Menschen jüdischen Glaubens angegriffen werden", so Schwesig.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.02.2024 | 15:00 Uhr