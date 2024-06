Klaws als Winnetou zum ersten Mal verliebt: Karl-May-Spiele gestartet Stand: 30.06.2024 08:37 Uhr Im diesjährigen Stück "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg gibt es gleich mehrere Premieren - und natürlich jede Menge Pferde, Schießereien und Pyrotechnik.

Die Aufregung der 80 Schauspielerinnen und Schauspieler ist am Sonnabend förmlich zu spüren. So starten die diesjährigen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg mit der Premiere von "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand" und mit einigen kleinen Texthängern. Im Stück gibt es auch für Alexander Klaws eine kleine Premiere. Denn er darf sich in seiner Rolle als Winnetou das erste Mal verlieben: "Sonst verknallen sich ja immer nur die anderen Figuren, diesmal auch ich. Aber eben in Ribanna, in die sich ja auch Old Firehand verguckt hat." Dieses Liebesdreieck ist auch zentraler Bestandteil des Stücks. Natürlich ist die große Frage, um die sich alles dreht, für wen sich die einzige weibliche Hauptfigur in der Inszenierung entscheidet. Geküsst wird am Ende nur einer.

Story bleibt nah am Original von Karl May

Der zweite Erzählstrang dreht sich um Winnetous Bemühungen, die Stämme des Südens und des Nordens zu überzeugen, dauerhaft Frieden mit den weißen Siedlern zu schließen. Natürlich gibt es gierige Bösewichte, die das verhindern wollen. Denn schließlich hat das neue Land unentdeckte Reichtümer und Bodenschätze zu bieten. Die Story bleibt nah dran am Original von Karl May aus dem Jahr 1893. Ansonsten gibt es wenige Überraschungen: Es wird gekämpft, geschossen, geritten und jede Menge Pyrotechnik explodiert. Das ist es, was Winnetou für die rund 8.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Vorstellung ausmacht.

Kein "Blackfacing" mehr am Kalkberg

Dass die Weißen diejenigen waren, die sich diskriminierend und imperialistisch verhalten haben, wird Jahr für Jahr in den Inszenierungen am Kalkberg deutlich. Auch vom dunklen Gesichts-Make-up haben sich die Macher und Macherinnen der Karl-May-Spiele distanziert. "Es geht nicht um kulturelle Aneignung, sondern darum zu zeigen, dass die Unterschiede eigentlich gar keine Rolle spielen sollten. So verstehe ich die Rolle," erklärte Hauptdarsteller Klaws dazu kürzlich in der NDR Talkshow. Auch in Interviews sprechen Beteiligte von Indigenen Völkern und nicht mehr von Indianern.

Auf Mensch und Tier wird geachtet - gerade an heißen Spieltagen

Vor allem in der letzten Probenwoche herrschte am Kalkberg drückende Hitze. Seit 2022 ist man auf diese heißen Tage, aber auch Starkregen besser vorbereitet. "Sobald es wieder sehr heiß wird, stellen wir an allen Auf- und Abritten in den Kulissen wieder unsere Beregnungsanlagen auf. Daraus wird feiner Nebel versprüht und das kühlt vor allem die Pferde auch gut ab," berichtet Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH Bad Segeberg. Am Premierenabend scheint eines der Pferde dennoch ein Problem zu haben: Schauspielerin Sila Şahin wird im zweiten Teil des Stücks fast abgeworfen und bekommt dann für jeden Auf- und Abritt einen der Tiertrainer zur Seite gestellt. Der läuft neben Pferd und Schauspielerin her, um das Tier zu beruhigen.

Premiere endet mit Gesangseinlage von Alexander Klaws

Am Ende geht alles gut. Das Publikum steht über acht Minuten und applaudiert dem Ensemble und allen Mitwrikenden. Nur einer fehlt: Hauptdarsteller Klaws. Er holt sich seinen Applaus noch nicht ab. Denn für die Karl-May-Spiele hat der Schauspieler und Sänger auch einen neuen Song vorbereitet. Zum Abschluss der Premiere singt er den Song live - ebenfalls als Premiere. Noch 71 weitere Male wird Klaws als Winnetou in dieser Saison in der Kalkberg Arena stehen. Gleichzeitig drückt er die Daumen, dass sein drittes Kind nicht ausgerechnet während einer Vorstellung auf die Welt kommt. "Ich kann ja schlecht zu 8.000 Leuten sagen, dass ich mal kurz weg muss, ein Baby bekommen, und sie kurz warten sollen. Ich hoffe auf eine Nachteule, wie ich eine bin. Dann kommt das Kind nach Feierabend." Auch wenn nicht alles ganz glatt lief bei der Premiere, war es eine gelungene Vorstellung in der Kalkberg Arena.

