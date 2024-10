"Die Ratten" im Theater Vorpommern: Drama mit vielen Spielebenen Stand: 04.10.2024 14:18 Uhr Das Theater Vorpommern in Greifswald hat sich an eine Neuinszenierung von Gerhart Hauptmanns Stück "Die Ratten" getraut. Heute feiert das Drama im Greifswalder Kaisersaal seine Premiere.

Mit der Premiere des Theaterstücks "Die Ratten" von Gerhart Hauptmann wird am Abend im Greifswalder Kaisersaal die neue Spielzeit des Theater Vorpommern eröffnet. In dem Drama geht es um eine falsche Mutterschaft. Die Protagonistin Henriette John gibt ein Pflegekind als ihr eigenes aus und schiebt der wahren Mutter ein Falsches unter, das kurz darauf stirbt.

Drama nach wahren Begebenheiten

Gerhart Hauptmann schrieb das Drama 1911 nach einer wahren Geschichte und verortete es in einer Berliner Mietskaserne. In mehreren Etagen leben die Menschen dort auf engstem Raum zusammen. Die sozialen Milieus drücken sich durch Dialekte und Mundarten aus. Zwischen den Beteiligten spielen sich menschliche Tragödien ab, die niemand wahrhaben will.

"Die Geschichte die im Zentrum steht, die Fabel um die falsche Mutterschaft, ist eigentlich nur der Auslöser für eine Reihe von Konflikten, bei denen jeder versucht, möglichst nicht eine Etage tiefer zu rasseln im sozialen Gebäude", sagt Dramaturg Joris Löschburg.

Neuinszenierung mit vielen Spielebenen

Die Neuinszenierung von "Die Ratten" hat viele Spielebenen, die bis hoch zur Empore des Kaisersaals im Greifswalder Theater Vorpommern reichen. Protagonisten rennen, stolpern, klettern Leitern hoch, fallen Treppen hoch und runter oder verschwinden in den Verschlägen. Auch die Bühnenrückwand ist ein projiziertes Treppenlabyrinth.

Inszeniert hat das Stück Schauspielchefin Uta Koschel. "Mir ging's auf der einen Seite darum, dass man das irgendwie sichtbar macht, die unterschiedlichen sozialen Ebenen, die in diesem Haus ja einfach brutal aufeinander knallen. Und dann aber gleichzeitig etwas zu schaffen, dass man diese Ebenen vermischt, dass man dann auch mitkriegt, dass das eine das andere bedingt." Gespielt wird in Mundart, wie von Gerhart Hauptmann so vorgeschrieben. Für Koschel ist gerade das auch wichtig, um die unterschiedlichen sozialen Milieus zu zeigen.

Premiere im Greifswalder Kaisersaal ausverkauft

Am Theater Vorpommern wird mit diesem großen Ensemblestück die Spielzeit eröffnet. Die Premiere im Greifswalder Kaisersaal ist bereits ausverkauft. Die nächste Vorstellung ist am 13. Oktober. In Stralsund feiert das Stück seine Premiere am 26. Oktober. Das Volkstheater Rostock zeigt "Die Ratten" im kommenden Jahr.

