Theater Neubrandenburg-Neustrelitz Stand: 20.11.2024 12:59 Uhr Die Theater und Orchester GmbH hat drei Spielstätten: das Schauspielhaus Neubrandenburg und die örtliche Konzertkirche sowie das Landestheater Neustrelitz. Der Spielplan bietet Oper, Operette, Musical, Ballett, Schauspiel und Konzerte.

Die Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg-Neustrelitz, kurz TOG, ist ein Mehrsparten-Theater im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns. 2001 haben das Kammertheater Neubrandenburg und das Landestheater Neustrelitz fusioniert und sind seither in beiden Städten angesiedelt und heimisch. Das Schauspielhaus Neubrandenburg ist das älteste erhaltene Theatergebäude in Mecklenburg-Vorpommern.

Hoftheater in Neustrelitz existiert seit gut 250 Jahren

Herzog Adolf Friedrich IV. ließ zwischen 1780 und 1794 mit dem Comödienhaus in der Pfaffenstraße eine feste Spielstätte errichten. In Neustrelitz gab es bereits 1779 ein Mecklenburgisch-Strelitzsches Hoftheater. Seit 1919 hieß die Bühne Landestheater Neustrelitz. Das Gebäude brannte im Januar 1924 bis auf die Grundmauern ab. 1928 wurde das neue Theater mit Mozarts Oper "Cosi fan tutte" eröffnet.

Die Neubrandenburger Philharmonie ist vor allem seit ihrer Eröffnung 2001 in der Konzertkirche Neubrandenburg zu erleben. Während der jährlichen Festspiele im Schlossgarten wird außerdem open air im Schlossgarten Neustrelitz gespielt. Darüber hinaus führen Gastspiele und Konzertreisen der Ensembles in die nähere Umgebung Mecklenburgs, aber auch in andere Bundesländer. In allen Sparten bringt die TOG etwa 15 bis 18 Premieren in einer normalen Spielzeit auf die Bühne.

Theater Neubrandenburg-Neustrelitz Landestheater Neustrelitz

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14

17235 Neustrelitz

Tel. (03981) 2770



Schauspielhaus Neubrandenburg

Pfaffenstraße 22

17033 Neubrandenburg

Tel. (0395) 5699832



Konzertkirche Neubrandenburg

An der Marienkirche

17033 Neubrandenburg

Tel. (0395) 5595127



Spielplan und weitere Informationen auf der Website der Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz

