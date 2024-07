"Pride Night" auf Kampnagel eröffnet CSD-Woche in Hamburg Stand: 29.07.2024 11:42 Uhr Mit der Pride Night startet die queere Community in Hamburg die CSD-Woche. Beim Auftakt gab es Tanz, Talks und viel Musik sowie die Verleihung der begehrten Pride Awards.

von Merle Weisser

Fabian Grischkat ist Influencer und Aktivist. Er ist Ehrengast bei der "Pride Night" dieses Jahr. In den Sozialen Medien informiert der 23-Jährige über Politik, Klimaschutz und queere Themen - und das vor über 140.000 Followern. "Die [jungen Menschen] sind ja eher auf Instagram oder auf TikTok", erzählt Grischkat. "Ich selbst ja auch, ich sitze stundenlang auf dem Pott und swipe durch TikTok. Das heißt: Da müssen Nachrichten stattfinden, da muss Politik stattfinden. Da müssen wir auch über queere Themen sprechen und das versuch ich so gut es geht umzusetzen - das klappt mal gut mal weniger gut." Seine einflussreiche, laute und junge Stimme darf auf der Auftaktveranstaltung der "Pride Week" nicht fehlen.

Weitere Informationen CSD 2024 in Hamburg: Alle Infos zur Demo und zur Pride Week Höhepunkt der Pride Week ist die Demo zum Christopher Street Day. Sie findet am 3. August statt. Rund 250.000 Menschen werden erwartet. mehr

Pride Night: Startschuss für bunte und vielfältige Woche

Bei der "Pride Night" auf Kampnagel kommt die Community zusammen. Feiert den Beginn einer bunten, vielfältigen und wichtigen Woche für die queere Gemeinschaft. "Alles was mit Rassismus, mit Queerness und mit Pride zu tun hat, ist ja immer zweischneidig", findet der Moderator des Abends Michel Abdollahi. "Es gibt viel Buntes, viel Unterhaltung. Du hast aber all die Probleme, die den Menschen gemacht werden, die Gewalt, der die Menschen ausgesetzt sind. Da musst du den Spagat machen - zwischen staatstragend aber auch positiv nach vorne schauen und Spaß haben." Das Motto: "5 vor 12. Du und ich gegen Rechtsdruck" - der Leitsatz des diesjährigen CSD.

Vielfältiger Abend mit unterschiedlichen Tönen

Ein vielfältiger Abend mit unterschiedlichen Tönen vielen Diskussionen und einem Poetry Slam unter anderem mit Lisa Pauline Wagner. Sie spricht in ihren Texten offen über ihre Bisexualität: "Man kommt gar nicht so oft in die Bredouille, das überhaupt mit jemanden zu teilen. Und dadurch hat man sofort das Gefühl, wenn man das mit jemanden teilt, dass man sich wichtig macht oder in den Mittelpunkt stellt - dabei möchte man nur gesehen werden, so wie man ist." Am Ende der dreistündigen Veranstaltung werden die beiden Pride Awards verliehen. Der Ehren Pride Award geht an Fabian Grischkat für sein Engagement für die queere Community. Mit dem Schluss der Veranstaltung ist die "Pride Week" offiziell eröffnet.

