Witzig, nachenklich, mitreißend - Selina Seemann im Porträt Stand: 25.04.2024 06:00 Uhr Ihre Karriere begann im Kühlhaus Flensburg. Inzwischen ist die Wahl-Kielerin Selina Seemann erfolgreiche Poetry Slammerin - und schreibt auch Romane. Heute Abend tritt sie um 20 Uhr beim Poetry Slam Deluxe in der Kultur Schusterei in Barmstedt auf.

von Anne Passow

Der Text, den Selina Seemann an diesem Abend vortragen will, ist relativ lang. "Ich muss ihn in zwei Teile teilen", meint die junge Frau zu ihren Mitstreitern. Sie sitzt mit ihnen auf dem Bühnenrand des Statt-Cafés in Kiel und überlegt, wie sie die Lesebühne "Irgendwas mit Möwen" an diesem Abend gestalten wollen. Eine Tüte mit Laugenstangen macht die Runde. Dicke Möwen aus Pappmaché werden auf die Bühne getragen, zwei Schauspieler, die gleich ebenfalls auftreten, machen mit ihrer Gitarre den Soundcheck.

Selina Seemann: "Ich arbeite immer in der letzten Sekunde."

Der lange Text von Selina passt an diesem Abend super, denn es gibt viele Ausfälle: Die Hälfte der Stammbesetzung der Lesebühne ist krank. Geschrieben hat Selina ihren Text am Vortag. Wie eigentlich immer. "Ich arbeite in der letzten Sekunde. Wenn die Deadline am Donnerstag ist, dann fange ich frühestens Mittwoch an. Und seitdem ich das akzeptiert habe, habe ich ein viel stressfreieres Leben", fasst die 31-Jährige zusammen.

Erste Auftritte im Kühlhaus

Seit Jahren ist Selina Seemann erfolgreiche Poetry Slammerin. Sie war bereits beim Finale der Schleswig-Holstein Meisterschaften im Poetry Slam dabei, gewann den NDR Poetry Slam auf Plattdeutsch. Auf der Bühne präsentiert sie ihre Texte, seitdem sie 17 Jahre alt ist. "Ich bin in Süderhackstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) aufgewachsen und habe damals immer im Kühlhaus in Flensburg zugeguckt und gedacht: Das ist das Allercoolste, was man machen kann", erinnert sie sich. "Angefangen habe ich mit trauriger Liebeslyrik. Dann habe ich eine Zeitlang politischere Sachen gemacht." Heute hat die junge Poetin am meisten Spaß daran, Begebenheiten aus dem Alltag aufzuschreiben - mit jeder Menge peinlichen, komischen, kuriosen, aber auch nachdenklichen Momenten.

AUDIO: Selina Seemann: Irrer Alltag als Verkäuferin an der Ladenkasse (5 Min) Selina Seemann: Irrer Alltag als Verkäuferin an der Ladenkasse (5 Min)

Das Publikum zum Lachen bringen

So wird auch ihr Vortrag an diesem Abend. Das Statt-Café öffnet seine Tore. Die Besucher strömen in den Saal. Es wird voll. Aufgeregt ist Selina Seemann nicht. Für sie - und auch für ihre Mitstreiter, die sich nun hinter der Bühne versammeln - ist das hier Routine.

Als Björn Högsdal, der durch den Abend führt, sie ans Mikrofon ruft, scherzt sie mit dem Publikum und trägt dann entspannt vor, wie sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Vater gut 400 Kilometer in Nordspanien über den Camino del Norte wandert - der erste Teil ihrer Pilgerreise nach Santiago de Compostela. "Dass wir unser Fitnesslevel eventuell etwas zu hoch eingeschätzt haben, wird uns bewusst, als uns eine 73-Jährige auf dem Gipfel überholt" - mit solchen Einschüben bringt Selina ihr Publikum zum Lachen. Gleichzeitig erzählt sie von eben jener 73-Jährigen, die bald eine Weggefährtin wird, so spannend, dass man Lust bekommt, die Dame kennenzulernen. Sie beschreibt Begegnungen, tolle Ausblicke, witzige Momente - und am Ende ihres Vortrags möchte man genau diesen beschwerlichen Weg ebenfalls wandern.

Auch die verstorbene Oma ist Thema bei Seemann

Anja Seemann ist begeistert: "Genauso war es. Ich stand damals ja die ganze Zeit mit meiner Tochter und meinem Mann in Kontakt." Die 55-Jährige ist Selinas Mutter - und als eine ihrer größten Fans auch an diesem Abend dabei. "Ich lese alles von ihr, alle Texte, sogar die ISBN-Nummer", meint Anja Seemann schmunzelnd. Dass ihre Tochter auch jede Menge Privates aufarbeitet, stört die Mutter nicht. "Zum Beispiel als meine Mutter gestorben ist. Selina hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Das hat sie sehr beschäftigt und auch verarbeitet. Ich heule dann, wenn ich solche Texte höre. Aber das macht nichts. Und es ist einfach schön, wie sie das beschreibt", fasst Anja Seemann zusammen.

Kindheit in Süderhackstedt: Bücherbus und Schülerzeitung

Als Selina noch ein Kind ist, nimmt ihre Mutter sie in Süderhackstedt oft mit zum Bücherbus. "Das war immer toll. Bis heute ist Lesen mein einziges Hobby", sagt Selina. Judith Hermann, Jovana Reisinger, Leif Randt oder Jakob Nolte liest sie gerne. "Außerdem höre ich super viel Musik. Ich liebe Falco - und Indie Rock", meint Selina. "Ich hätte auch gerne ein musikalisches Talent gehabt, aber da ist nichts vorhanden. Ich habe eher schlecht Blockflöte gespielt und das war's." Ein Talent für Alltagskomik hat sie dafür auf jeden Fall. Und das Schreiben entdeckt sie spätestens, als sie an der Flensburger Goethe-Schule an der Schülerzeitung mitarbeitet.

Studium an der Uni Flensburg

Nach der Schule studiert Selina Seemann zunächst Spanisch und Englisch, dann Deutsch und Englisch auf Lehramt - an der Universität Flensburg. "Ich habe aber gemerkt: Lehramt ist nicht das richtige für mich." Sie wechselt in den Masterstudiengang Kultur-Sprache-Medien. "Und das war ein Traum. Im Prinzip wurde nur gelesen und besprochen. Das war mein idealer Studiengang."

"Ich kann jeden Tag lange schlafen. Das ist für mich das größte Glück."

Parallel vernetzt sich Selina stetig weiter in der Slam Poetry Szene, tritt auf, moderiert, gibt Workshops, veröffentlich im vergangenen Jahr ihren ersten Roman, arbeitet bereits an einem weiteren - und kann längst von ihren Texten und Auftritten leben. Dass sie dafür oft an Abenden arbeitet, stört sie nicht. Denn "es fühlt sich für mich nicht an wie eine unangenehme Arbeit. Und außerdem muss ich nie früh aufstehen. Ich kann jeden Tag lange schlafen, wenn ich will. Das ist für mich das größte Glück", meint Selina. Auch ihr Freund, mit dem sie in Kiel wohnt, ist Poetry Slammer. Zukunftspläne? Im Mai will Selina erstmal mit ihrem Vater den zweiten Teil des Camino del Norte machen. Aber ansonsten gibt es für sie im Moment kein besseres Leben: "Ich wünsche, es könnte immer so bleiben, das wäre mein Traum".

Veranstaltungen im April mit Selina Seemann 25. April, 20.00 Uhr : Poetry Slam Deluxe Barmstedt, Kultur Schusterei, Am Markt 16, 25355 Barmstedt

: Poetry Slam Deluxe Barmstedt, Kultur Schusterei, Am Markt 16, 25355 Barmstedt 27. April, 19.30 Uhr: Poetry Slam in Friedrichskoog, Haus des Kurgastes, Koogstraße 141, Friedrichskoog

