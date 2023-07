Schauspieler Christian Quadflieg gestorben Stand: 19.07.2023 12:41 Uhr Der Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. Wie die Familie am Mittwoch mitteilte, starb er bereits am Sonntag in Hamburg nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren.

Einem großen Publikum ist Christian Quadflieg vor allem durch die ZDF-Serie "Der Landarzt" in Erinnerung. Andere bekannte deutsche Fernsehserien und -filme, in denen er im Laufe seiner Karriere mitspielte sind: "Der Alte", "Derrick", "Traumschiff" und "Tatort". Bekannt machte den in Hamburg lebenden Schauspieler aber vor allem eine ganz bestimmte Rolle: Dr. Mattiesen in "Der Landarzt". Fünf Jahre lang spielte er ab 1987 den charmanten Mediziner. Auch auf dem Regiestuhl nahm Quadflieg im Laufe seiner Karriere bei Film- und Theaterproduktionen immer wieder Platz. Zuletzt konzentrierte er sich vor allem auf Dichterlesungen, in denen er Texte von Schiller, Kästner und Heine vortrug.

Frühe Theater-Begeisterung

Christian Quadflieg kam am 11. April 1945 als Sohn der Schauspieler Will Quadflieg und Benita von Vegesack zur Welt. Im schwedischen Växjö geboren, verbrachte er seine Kindheit in Hamburg. Schon früh kam er dort mit der Schauspielerei in Berührung. Bereits mit zwölf Jahren begleitete er seinen Vater, der damals ein Engagement am Hamburger Schauspielhaus hatte, ins Theater und schaute ihm bei der Arbeit zu. Von dem Schiller-Stück "Don Carlos" besuchte er sogar alle 36 Vorstellungen.

Obwohl sein Vater ihm vom Schauspiel-Fach abriet, war für Quadflieg klar, dass es ihn auf die Bühne zog - er war damit das einzige von fünf Kindern, das in die Fußstapfen der Eltern treten wollte. Umso schlimmer musste es für ihn gewesen sein, dass er bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule in Bochum beim ersten Mal durchfiel. Glücklicherweise ließ sich Quadflieg nicht entmutigen und unternahm einen neuen, diesmal erfolgreichen Versuch. Nach der Ausbildung spielte er an bedeutenden Theatern in Hamburg, Berlin, München und Wien und wurde schließlich auch fürs Fernsehen entdeckt.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 19.07.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm