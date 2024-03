Rock me Amadeus: "Falco - Das Musical" in der Kongresshalle Lübeck Stand: 21.03.2024 11:15 Uhr Falco ist bis heute eine der schillerndsten Figuren der Musikgeschichte. Er hat mehr als 40 Millionen Tonträger verkauft. Am Mittwochabend wurden seine Hits in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck gespielt - bei "Falco - das Musical".

von Phillip Kamke

Sogar nach seinem Tod 1998 stand Falco, mit Bürgerlichem Namen Hans Hölzel, noch 16-mal an der Spitze der österreichischen Musikcharts. Schon seine Debütsingle "Der Kommissar" (1982) wurde gleich einer seiner größten Hits. Alexander Kerbst als Hauptdarsteller mimt und singt Falco und sieht dem Star mit seinen schwarzen, zurückgekämmten Haaren tatsächlich ziemlich ähnlich.

Falco spielen - eine "ziemliche Challenge"

Die Rolle sei aber schon "eine ziemliche Challenge", sagt er: "Wenn ich ein Stück mache, etwa über Julius Cäsar, dann kann ich machen, was ich will. Den kann ich gestalten, wie ich will, weil keiner weiß, wie er aussah. Aber von Falco gibt es wahnsinnig viel Material. Und dem gerecht zu werden - das dauert. Ich spiele auch noch andere Sachen, aber die Rolle von Falco, die ist über Monate, wenn nicht sogar Jahre gewachsen."

Immer an Falcos Seite: Der gute Geist Jeanny

Es ist ein biografisches Musical - mit Geschichten seiner Tourneen, Abstürze und seinen zahlreichen Hits. Immer an Falcos Seite - Jeanny, der gute Geist. Mensch oder Falcos Hirngespinst? Gespielt von Nike Tiecke. Sie habe sehr gelacht, als sie den Job beim Musical bekommen habe, sagt sie, denn: "Mein Bruder war ein Riesenfan und durch den kannte ich Falco. Aber sonst konnte ich mir, mit dem, was ich bin und kann, gar nicht vorstellen, wie ich in diese Show eingebunden werden soll. Aber das hat sich ja alles entwickelt, ich find's musikalisch total reizvoll und wir sind ständig ausverkauft - die Leute lieben es."

Live-Musik mit einem Wiener Bandleader

Das liegt sicher auch an Hits wie "Rock me Amadeus". 1986 landete der Song sogar in den amerikanischen Charts auf Platz eins. Wie dieser werden alle Songs im Musical live gespielt - geleitet von Bandleader Maximilian Tschida. Für ihn ist diese Show etwas ganz Besonderes: "Als gebürtiger Wiener freue ich mich umso mehr, die Musik von Falco 2024 noch spielen zu können. Wenn man das schafft, diese Musik an das Publikum heranzutragen - das ist für mich das Einzige, was zählt."

