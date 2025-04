Opernwelt trauert um Tenor Peter Seiffert Stand: 15.04.2025 13:47 Uhr Peter Seiffert ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Opernwelt verliert mit ihm eine herausragende Stimme - besonders in den großen Wagner-Partien.

Die Opernwelt trauert um Peter Seiffert. Der renommierte Tenor starb am Montag im Alter von 71 Jahren. Seiffert galt als einer der großen Wagner-Interpreten seiner Zeit. Seine Karriere begann 1978 an der Deutschen Oper am Rhein. Bald darauf sang er an internationalen Bühnen und war regelmäßig im Fernsehen zu sehen.

Zwischen 1996 und 2005 bei den Bayreuther Festspielen

Seine wichtigsten Stationen waren die Deutsche Oper Berlin, wo er acht Jahre Ensemblemitglied war, sowie die Bayreuther Festspiele, bei denen er zwischen 1996 und 2005 unter anderem als Lohengrin und Walther von Stolzing auftrat. Seiffert war Kammersänger an der Wiener Staatsoper, Bayerischen Staatsoper sowie der Deutschen Oper Berlin. Für seine Aufnahmen wurde er unter anderem mit dem Echo Klassik, dem Grand Prix du Disque und einem Grammy ausgezeichnet.

"Ein sehr unterhaltsamer und großherziger Mensch"

Die Bayreuther Festspiele schreiben über den Verstorbenen: "Peter Seiffert war abseits der Opernbühne ein ganz unkomplizierter, sehr unterhaltsamer und großherziger Mensch, den wir sehr vermissen werden."

