Stand: 06.12.2023 13:41 Uhr Musical "Robin Hood" ab Sonnabend wieder in Hameln zu sehen

Am Sonnabend feiert das Musical "Robin Hood" in Hameln Premiere. Die Musik stammt zu einem Großteil aus der Feder des irischen Weltstars Chris de Burgh ("The Lady in Red"). Im vergangenen Winter sei Robin Hood häufig ausverkauft gewesen, sagte Harald Wanger, Chef der Hamelner-Tourismus-Gesellschaft. Auf einen ähnlichen Erfolg hoffe er auch in diesem Jahr. Viele Besucher kämen auch nicht allein wegen des Musicals, sondern auch wegen des Weihnachtsmarktes. Diese Kombination sei sehr erfolgreich. Zur Premiere am Sonnabend will auch Chris de Burgh in der Rattenfängerstadt erscheinen. 23 Mal wird Robin Hood bis zum Ende des Jahres in Hameln über die Bühne gehen.

