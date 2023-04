Komiker und "Dame Edna"-Darsteller Barry Humphries gestorben Stand: 22.04.2023 15:26 Uhr Mit Barry Humphries ist einer der größten Komiker Australiens gestorben. Er war eine Ikone und berühmt durch seine Rolle als "Dame Edna".

In den 90er-Jahren kam niemand an ihr vorbei, der Comedy liebte: Dame Edna, gespielt von Barry Humphries. Sie war seine mit Abstand bekannteste Rolle. Nun ist der Schauspieler, Künstler und Buchautor im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Sydney verstorben. Dort hatte er sich nach Komplikationen in Folge einer Hüftoperation behandeln lassen.

Ein Verlust wie damals Loriot für Deutschland

Die lila Haare, die Schmetterlingsbrille, viel Glitzer und eine große Klappe waren ihre Markenzeichen: Dame Edna hatte eine jahrzehntelange Karriere. Die Hausfrau aus einem Vorort von Melbourne war einer der größten Bühnenstars Australiens. Sie war schrill, sie war unverschämt - und genau das liebten die Australier an ihr. Sie wurde zur nationalen Ikone. Der Tod von Barry Humphries alias Dame Edna ist für Australien ein Verlust wie für Deutschland, als Loriot starb.

Eine Figur mit internationalem Erfolg

Vom Londoner West End über den Broadway bis zum Fernsehtalk - nicht nur in Australien war Dame Edna beliebt. 1955 trat Humphries zum ersten Mal in der Frauenrolle als auf. Zu diesem Zeitpunkt wussten viele noch nicht, was Travestie oder Drag ist. Später war Edna in Filmen wie "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" zu sehen. In London hatte sie in den 70er-Jahren mit "Housewife, Superstar!" ihre erste international erfolgreiche Bühnenshow. Auch in Deutschland war sie mit Standup-Comedy erfolgreich, beispielsweise in den 90ern am Hamburger Schauspielhaus. 2012 kündigte Barry Humphries Dame Ednas Rückzug von den Bühnen an, war aber dennoch hin und wieder bei Autritten in der Frauenrolle zu sehen. Der australische Schauspieler Jason Donovan twitterte: "Australien hat einen seiner Größten verloren!"

