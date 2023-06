Intendantin Laura Berman verlässt die Staatsoper Hannover Stand: 27.06.2023 07:37 Uhr Die Nachricht kam überraschend: Laura Berman, seit 2019 Intendantin der Staatsoper Hannover, hat um die vorzeitige Auflösung ihres Vertrages gebeten, der noch vier Jahre laufen sollte.

von Agnes Bührig

Laura Berman verlässt die Staatsoper Hannover bereits zum Ende der Spielzeit 2024/25. Das gab das Opernhaus gestern nach der letzten Aufsichtsratssitzung dieser Spielzeit in Hannover bekannt.

Schwierige Zeiten: Laura Berman leitete die Staatsoper durch die Pandemie

Es sind vor allem sachliche Worte, die Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Niedersächsischen Staatstheater, für die frühzeitige Vertragsauflösung findet: "Ich bedanke mich bei Laura Berman für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren und wünsche ihr für ihre zukünftigen Tätigkeiten und Pläne Erfolg und Glück." Laura Berman habe mit vielen künstlerischen Impulsen die Staatsoper sehr erfolgreich durch die Pandemie geführt und die Vermittlungsaktivitäten intensiviert.

Und wahrlich, die Zeiten waren nicht einfach. 2019 zeitgleich mit der Intendantin des Schauspiels Hannover, Sonja Anders, angetreten, wurden die zwischen beiden Häusern vereinbarten Kooperationen wie etwa eine Produktion von Schauspiel und Staatsoper zum NSU-Prozess durch die Pandemie erst einmal verzögert. Dass auch Politisches auf die Opernbühne gehört, ist ihr wichtig, wie Laura Berman letztes Jahr im Gespräch auf NDR Kultur sagte: "Ich finde, ein Opernhaus ist ein Forum für politischen und sozialen Diskurs. Nicht immer - manchmal wollen wir auch ein bisschen Unterhaltung haben -, aber ich finde das einfach einen sehr, sehr wichtigen Aspekt von Kunst und Kultur. Den darf man nicht unterschätzen, er gehört auch zur Demokratie."

Hundekot-Attacke des einstigen Ballettchefs Marco Goecke erschütterte das Haus

Laura Berman rettete ihr Haus unter anderem mit Kammeropern durch die Pandemie und nutzte die Gelegenheit zu modernen Adaptionen. Ende 2020 wurde die Staatsoper Hannover von der Fachzeitschrift "Oper!" als bestes Opernhaus 2020 ausgezeichnet. Etwas für alle anzubieten, verriet die Intendantin damals, sei ihr Konzept. Ob sie dieses nun in einem neuen Wirkungsfeld einsetzen will, wurde nicht mitgeteilt. Nach sechsjähriger Tätigkeit in Hannover wolle sie sich neuen Aufgaben zuwenden, teilte Laura Berman in einer Pressemitteilung der Staatsoper Hannover mit: "Ich bin stolz auf das, was wir bisher für die Staatsoper einschließlich Staatsorchester und Staatsballett erreicht haben, und freue mich auf zwei weitere Spielzeiten, in denen ich gemeinsam mit meinem Team diesen Weg weitergehen werde."

Ob der Weggang von Intendanten-Kollegin Sonja Anders vom Schauspiel Hannover - ebenfalls in zwei Jahren - oder der schwierige Umgang mit der Hundekot-Attacke ihres einstigen Ballettchefs Marco Goecke im Frühjahr eine Rolle für den Entschluss der gebürtigen Amerikanerin gespielt haben, darüber lässt sich nur spekulieren. Für weitere Erklärungen standen die Staatsoper und ihre Intendantin nicht zur Verfügung. Das niedersächsische Kulturministerium jedenfalls muss nun zügig handeln. Zur Spielzeit 2025/26 wird eine neue Doppelspitze für Staatsoper und Schauspiel Hannover gesucht.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 27.06.2023 | 06:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Oper