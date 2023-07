"Feel Hamburg" mit den Harry-Potter-Hauptdarstellern Stand: 05.07.2023 05:00 Uhr Seit mehr als zwanzig Jahren ist die Figur des Zauberlehrlings Harry Potter mit seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger Kult. Im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" stehen die mittlerweile erwachsenen Zauberer im Mittelpunkt.

Zodwa Selele ist die clevere Hermine Granger und seit Anfang des Jahres dabei, während Josef Ellers gerade ganz neu im Cast ist und den erwachsenen Harry Potter spielt. "Seit dem ersten Tag im Theater komme ich mir vor wie in Hogwarts", schwärmt Ellers und erzählt in der neuen Folge von "Feel Hamburg", wie präzise die Abläufe auf der Bühne geplant und durchgetaktet sind, damit die Show im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. "Das muss man sich vorstellen wie ein großer Siebdruck. Es gibt das Acting Department, das Movement, die Illusions, den Text an sich, die Kostüme, die Requisite. Das Ganze wird dann aufeinander gelegt und ergibt am Ende ein Bild. Und das ist Harry Potter."

Feel Hamburg: Zodwa Selele & Josef Ellers - "Harry Potter" Darsteller Sendung: "Feel Hamburg" | 05.07.2023 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 39 Min | Verfügbar bis 04.07.2025 Seit mehr als zwanzig Jahren ist die Figur des Zauberlehrlings Harry Potter und seinen Freunden Ron Weasley und Hermine Granger Kult. Im Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" stehen die mittlerweile erwachsenen Zauberer im Mittelpunkt.



Urlaubsgefühl in Wellingsbüttel

In diesen Wochen, beim Besetzungswechsel, ist für alle Darsteller besonders viel zu tun. Deshalb freut sich Zodwa Selele sehr, im beschaulichen Wellingsbüttel zuhause zu sein. "Wir haben dauernd Alarm und sind gefühlt den ganzen Tag im Theater. Gerade jetzt mit den Proben ist man ab dem Vormittag da und ich spiele dann abends noch die Shows. Das heißt, ich bin dann schon froh, wenn ich nach Hause komme und es ist einfach nur ruhig." Die Schauspielerin hat während ihrer früheren Engagements schon insgesamt 14 Jahre in Hamburg verbracht und dabei viele Stadtteile kennengelernt. In Wellingsbüttel fühlt sie sich besonders wohl. "Ich mag das, es ist ruhig, schön, grün und ich komme da gut runter, gerade nach der Arbeit." Josef Ellers, der erst vor Kurzem nach Hamburg gezogen ist, genießt dagegen seine Wohnung in den Grindel-Hochhäusern und hat festgestellt, dass die Sonne in Hamburg eine Stunde später untergeht, als in Wien.

Harry Potter zwischen Gabelstaplern und Obstkisten

Das Mehr! Theater am Großmarkt ist in einer denkmalgeschützten Großmarkthalle untergebracht und die Schauspieler freuen sich über diesen besonderen Ort. "Es gibt Türen, durch die wir nicht raus dürfen, weil dahinter Gabelstapler fahren und LKWs mit großen Wassermelonen", verrät Zodwa Selele und Josef Ellers ergänzt: "Wenn du die Tür hinter unserer Probenbühne aufmachst, dann bist du mitten in den Lagerhallen. Das macht es auch so besonders und so spannend." Die beiden Schauspieler sind sich einig, dass es "ziemlich genial" gewesen sei, hier ein Theater zu bauen.

Bei "Feel Hamburg" verraten Zodwa Selele und Josef Ellers auch, wie man den fränkischen, bzw. östereichischen Dialekt los wird, wie Castings ablaufen und sie erzählen von lustigen Pannen und Publikumsreaktionen bei den Shows "Harry Potter und das verwunschene Kind".

