"Go West": Schrilles 90er-Jahre-Musical in Rostock Bunt, schrill und lebendig wird es in der Halle 207 des Rostocker Volkstheaters. Denn dort startet das Musical "Go West" - eine Zeitreise in die frühen 90er-Jahre mit jeder Menge guter Musik.

Dröggelin, ein fiktives mecklenburgischen Dorf, Anfang der 90er-Jahre: Das Ehepaar Nowack steckt in finanziellen Schwierigkeiten und bangt um die Zukunft. Einige Nachbarn sind bereits in den Westen gezogen. Schließlich kommt Post für ihren Sohn Torsten: die Zusage für eine Stelle bei einer Bank in Frankfurt.

"Die haben mir sogar ein Flugticket mitgeschickt. Das ist doch verrückt! Frankfurt!"

"Dann gehst du also so richtig, oder?"

"Na toll, wieder einer weg." Bühnenzitat

Der erste Flug, Übernachten im Hotel, nächtelang tanzen im Club - Torsten ist begeistert. Als er schließlich die Hoteliers-Tochter Stefanie kennenlernt, scheint sein Glück perfekt. Bei der Arbeit muss er sich allerdings Vorurteilen stellen.

"Welcome to Mainhatten, offiziell bist du jetzt kein richtiger Ossi mehr."

"Du kriegst vielleicht den Totti aus dem Osten, aber niemals den Osten aus dem Totti, du Besserwessi." Bühnenzitat

Musical "Go West": Ohne Klischees geht es nicht

Bei den Unterschieden zwischen Ost und West den richtigen Ton zu treffen, sei eine Herausforderung, meint der Dramaturg Arne Bloch. Ganz ohne Klischees gehe es dabei nicht, sagt er: "Auf Klischees referenziert man immer. Ich glaube, wir haben es gedreht, dass ich bei Torsten bin, der sagt: 'Dein Bild vom Osten, lieber Wessi, stimmt gar nicht. Die Realität ist eine andere, lass uns doch erstmal darüber reden'. Dann dreht sich auch bei dem Kollegen etwas: 'Ah ok, vielleicht stimmt mein Bild, was ich davon hatte, gar nicht, weil ich mir den Osten gar nicht angeschaut habe.'"

Anders als der Kollege aus dem Büro begegnet Stefanie ihrem Torsten von Anfang an aufgeschlossen. Ossi oder Wessi sei für die junge Frau nebensächlich, erzählt Klara Eham, die die Rolle der Stefanie spielt: "Natürlich hat sie ein paar Klischees mitbekommen, als sie aufgewachsen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das über die Jahre abgelegt hat. Vieles, was sie in Frankfurt von der Banker-Welt mitkriegt, feiert sie gar nicht. Sie will eher Leute um sich haben, mit denen sie connecten kann. Deswegen, glaube ich, ist ihr gar nicht wichtig, ob Ossi oder Wessi."

Zeitreise in die frühen 90er-Jahre am Volkstheater Rostock

Zwei Monate lang hat Klara Eham mit Schauspielkolleginnen und -kollegen Dialoge einstudiert und Liedtexte geprobt - von Nirvana über Keimzeit bis zu den Pet Shop Boys. "Es ist auf jeden Fall eine kleinteilige Arbeit, wenn am Ende alle zusammen kommen: die Band, die Tanzkompagnie, der Chor und wir", sagt Eham. "Das alles zusammenzubringen, ist die Hauptarbeit - die letzten Choreos zu lernen und die letzten Stimmen einzustudieren. Aber es macht super viel Spaß, wenn das Endprodukt dann steht."

Musikalische Vielfalt, schrille Kostüme und eine packende Ost-West-Geschichte: Nach den Sommermusicals "Heat Wave" und "Alive" erschafft das Volkstheater mit "Go West" erneut eine Zeitreise - dieses Mal in die frühen 90er-Jahre.

