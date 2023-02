"Foyerkonzert on tour" mit dem Trio E.T.A. Stand: 05.02.2023 10:36 Uhr Junges Staraufgebot beim "NDR Kultur Foyerkonzert on tour": Im Landesfunkhaus Hannover zeigte das Trio E. T. A. am 2. Februar den jugendlichen Charme von Kammermusik.

Was dem im Jahr 2019 gegründeten Klaviertrio E.T.A. nach kürzester Zeit gelingt, bleibt für manch‘ andere Ensembles für immer verwehrt: Größte Homogenität der doch so ungleichen Instrumente Klavier auf der einen Seite und Violine und Violoncello auf der anderen. Beinahe, so scheint es mitunter, erklinge nur ein vielschichtiges Instrument. So sehr vermag der Pianist Till Hoffmann sich dem Streicherklang anzupassen und so herrlich kernig vermögen es die Geigerin Elene Meipariani und der Cellist Till Schuler dem großen Flügel Paroli zu bieten.

Vielfalt als Grundidee

Ein Klaviertrio benennt sich nach einem Schriftsteller? Ja - und vor allem: Nein! Denn der heute vor allem als bedeutender Schriftsteller präsente E.T.A. Hoffmann war auch ein formidabler Komponist und kreativer Spitzenkünstler auf mehreren Gebieten. Die Vielfalt ist es, die auch die Drei des Klaviertrios E.T.A. leben. Und mit einem spannenden Programm höchst unterschiedlicher Komponisten im Gepäck reiste das Trio auch zum NDR Kultur Foyerkonzert an.

Musik aus drei Jahrhunderten

Werke von Joseph Haydn (1732-1809), Bedrich Smetana (1824-1884) und Roman Pawollek (*1971) standen in Hannover auf dem Programm, allesamt Kompositionen, die das Trio auch auf seiner Debüt-CD eingespielt hat. Hier hatten und nutzten Elene Meipariani, Till Schuler und Till Hoffmann die Möglichkeiten, eine breite Vielfalt an musikalischen Stilen und Klangfarben auszubreiten. Stilsicher in allen Epochen.

Aussicht auf eine große Karriere

Klaviertrios von Spitzenrang sind seit eh und je rar gesät. Dem bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Klaviertrio E.T.A. kann eine große internationale Karriere offenstehen. Die Anfänge sind gemacht und die Konzertplanung geht bereits bis ins Jahr 2025. Das Trio gibt es erst seit 2019. Die drei Musiker wurden bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und konzertierten mit namhaften nationalen und internationalen Orchestern.

