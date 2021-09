Britten-Oper "Owen Wingrave" zum ersten Mal im Theater Lübeck Stand: 03.09.2021 10:30 Uhr Startschuss in die neue Saison des Theaters in Lübeck mit Benjamin Brittens "Owen Wingrave" als Eröffnungsproduktion des Musiktheaters. Die Oper wird zum ersten Mal in der Hansestadt aufgeführt und lüftet ein Geheimnis. Beitrag anhören 3 Min

von Milad Kuhpai

Bis kurz vor der Premiere wurde am Theater in Lübeck noch fleißig geprobt, nun holt das Team einmal tief Luft und mit voller Stimme geht es dann zur Premiere der Oper "Owen Wingrave" von Benjamin Britten:

"Einen Menschen zu töten bedeutet, eines Kapitalverbrechens schuldig zu sein. Zehn Menschen zu töten, heißt die Schuld zu verzehnfachen", heißt es in dem Ausschnitte eines Zitats des chinesischen Philosophen Micius, der auf eine schwarze Leinwand projiziert wird. Und los geht es mit einer Szene in einem dunklen Raum in einer Militärakademie. Die Hauptfigur Owen Wingrave, Student der Akademie, macht seinem Ausbilder Mr. Coyle klar, dass er von Krieg und Kampf nichts hält - entgegen der langjährigen Soldatentradition seiner Familie.

Owen Wingrave: Über den Mut, seinem Schicksal zu widerstehen

Coyle, gesungen von Gerard Quinn, ist gar nicht begeistert, aber - und das macht die Figur so reizvoll: "Er kann es verstehen, was Owen glaubt. Besonders, weil er aus einer sehr starken Militär-Familie kommt. Er hat zwar noch Verständnis für Krieg und die Gründe dafür, aber Owen ist ihm sympathisch wegen seiner starken, pazifistischen Gefühle, weil man sehr mutig sein muss, rauszukommen und gegen solch eine starke militärische Familie 'Nein' zu sagen", erzählt Gerard Quinn.

Dem Team um Regisseur Steven Lawless und Dramaturgin Polina Sandler war schnell klar: Dieser Stoff wird metaphorisch auf die Bühne gebracht. "Weil auf der Bühne ein Schlachtfeld dargestellt wird. Es gibt auch Schützengräber, es gibt Soldaten, die auf der Bühne sterben, das ist die Metapher von dem, was Owen in seiner Auseinandersetzung mit seiner Familie erlebt. Die Atmosphäre ist eher düster, aber auch edel. Die Kostüme sind wirklich großartig - sie erinnern einen an Downton Abbey", berichtet die Dramaturgin.

Benjamin Britten war ein überzeugter Pazifist

Benjamin Britten war selbst überzeugter Pazifist und Kriegsdienstverweigerer. Die biografische Seite des Komponisten in dem Stück darzustellen, war Stephen Lawless besonders wichtig. Die Musik und die Geschichte haben ihn begeistert. Die größte Herausforderung seien jedoch die Corona-Einschränkungen gewesen, erzählt der Regisseur:

"In den Proben haben wir natürlich die Abstände zueinander einhalten müssen. Im Laufe des Probenprozesses haben wir dann aber einige Lockerungen gehabt. Trotz der Auflagen war es ein Genuss für mich, dieses Stück zu inszenieren. Das wollte ich schon immer machen, und ich bin sehr dankbar für das ganze Team."

Lübecker Inszenierung lüftet ein Geheimnis

Die unbekannte Oper "Owen Wingrave" knüpft an das umso berühmtere "War Reqieum" von Benjamin Britten an. Wie fühlen sich die Leute, die in den Krieg ziehen, ihn aber nicht wollen? Dieser Frage ist Regisseur Stephen Lawless bei seiner Konzeption nachgegangen.

Außerdem wird in der Lübecker Inszenierung ein Geheimnis gelüftet: Im Stück selbst wird nie klar, was mit Owen passiert, nachdem er am Schluss ein geheimes Zimmer, das Spukzimmer, betritt. Aber Stephen Lawless kennt die Antwort…

