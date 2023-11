Sachbücher für Kinder: Mirkoorganismen, ein Haus mit Geschichte und leuchtende Tiere Stand: 11.11.2023 06:00 Uhr Kleine Entdecker und Forscher lieben Sachbücher. Das Angebot ist riesig. Katharina Mahrenholtz hat sich das Angebot zum Thema Bioluminiszenz, deutsche Geschichte und Mikroorganismen angesehen und stellt drei gelungene Sachbücher vor.

Mirkoorganismen - Fieslinge oder best friends?

"Hey du! Wusstest du, dass du ein Holobiont bist?“ So beginnt dieses Buch, das gerade mit dem LifeScienceXplained Preis für Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet wurde.

Tatsächlich schaft es die Autorin Jane Jott, dass Kinder (und Eltern) am Ende wissen, was ein Holobiont ist und welche winzigen Lebewesen sich in und auf unserem Körper rumtreiben. Mirkoorganismen können Fieslinge oder best friends sein, Grippe anschleppen, Zähne kaputt machen oder eben die Bösen in ihrem Treiben bekämpfen. Carlotta Klee hat das Buch witzig, plakativ und farbenfroh illustriert, so dass schon 4-Jährige in diesen faszinierenden Mikrokosmos eintauchen können.

Bakterien und so, die leben wo?! von Jane Jott

ab 4 Jahren

Verlag: Tredition

ISBN: 978-3-347-65403-7 / 978-3-347-65404-4

Preis: 17,99 Euro/24.99 Euro

Deutsche Geschichte mal anders

Schon die erste Doppelseite begeistert: Gerahmte Bilder aus mehreren Generationen – wie sie an einer Wand im Wohnzimmer hängen könnten, nur dass sie hier wie eine Ahnentafel sortiert sind. Ganz oben Paul und Elisabeth Schwartz, die 1871 in die Beletage eines Berliner Stadthauses ziehen. Eine große Wohnung mit Stuckdecken, Salon und Zimmer für das Dienstmädchen.

In dieser Wohnung erlebt die Familie Schwartz das Dreikaiserjahr, die Weltkriege, Mauerbau und Mauerfall. Erst erzählt Pauls Sohn Karl, dann übernimmt dessen Tochter Martha, dann deren Sohn Hans und so weiter. Die Zeiten und die Bewohner ändern sich – die Wohnung bleibt. Die Autorin Kathrin Wolf erweckt die Lebensgeschichten der Menschen aus sieben Generationen zum Leben.

Isabel Kreitz vermittelt in ihren detailreichen Illustrationen den jeweiligen Zeitgeist – von der Lebensmittelkarte bis zum Nintendo. Ein besonderes Geschichtsbuch, sicher nicht zum Einmal-Durchlesen, sondern zum Immer-Wieder-Drinblättern – am besten mit Eltern und Großeltern, die sicher zu jeder Doppelseite eine eigene Geschichte kennen

In einem alten Haus in Berlin von Kathrin Wolf, Isabel Kreitz

ab 10 Jahren

Gerstenberg Verlag

ISBN 978-3-8369-6088-5

Preis: 29,00 Euro

Von Glühwürmchen und leuchtenden Schleimwolken

Meeresleuchten und Glühwürmchen - davon hat man schon mal gehört. Aber wer kennt den Vampirtintenfisch, der leuchtende Schleimwolken ausstößt, um Angreifern die Sicht zu vernebeln? Oder den Brasilianischen Leuchtpilz, der mit seinem Licht Insekten anlockt?

Das faszinierende Thema Bioluminiszenz wird in diesem großformatigen Buch anhand von wunderschönen Illustrationen erklärt. Die Autorin und Illustratorin Jennifer N.R. Smith lässt farbenfrohe Welten entstehen, voller ungewöhnlicher Lebewesen. Details von Zellen, winzigen Tieren, Netzwerken werden unter gezeichneten Lupen nochmal extra ausgeleuchtet. Und alle Texte sind verständlich und zum Teil spannend wie ein Krimi. Wenn Biobücher doch nur halb so schön wären!

Glow - Das wundersame Leuchten der Natur von Jennifer N.R. Smith

ab 8 Jahren

Penguin Verlag

ISBN: 978-3-570-18113-3

Preis: 20,00 Euro

