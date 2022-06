J.L. Carrs "Ein Monat auf dem Land" Stand: 24.06.2022 14:01 Uhr Im Sommer 1920 begibt sich Tom Birkin nach Oxgodby. Für den Kriegstraumatisierten und von seiner Frau Verlassenen wird die Arbeit an einem mittelalterlichen Fresko zur Seelenheilung.

von Anna Hartwich

Es geht ihm schlecht, dem jungen Tom Birkin, der an einem regnerischen Tag aus dem Zug steigt, um an der Decke der Kirche im kleinen Dorf Oxgodby ein mittelalterliches Fresko zu restaurieren. Er stottert und hat Gesichtszuckungen, seine Frau hat ihn verlassen, er hat kein Geld. Aber: Er hat die Schlachten des 1. Weltkriegs überlebt. Und als er das Dorf wieder verlässt, ist er ein anderer. Was ist geschehen?

Es hat mit der heilenden Kraft einer herrlichen, sommerlichen Natur zu tun, unberührt von unseren heutigen Sorgen um Umweltzerstörung und Wetterphänomene, einer altmodischen, unschuldigen Freude an der Schönheit und Anmut der englischen Landschaft. Mit der Herzlichkeit und Freundschaft, die der junge Mann seitens der Dorfbewohner erlebt, auch ein bisschen mit der Liebe - und dem Stolz, ein wahres Kunstwerk wieder sichtbar gemacht zu haben. Was gibt es Schöneres als die pure Daseinsfreude des Sommers?

Infos zum Buch Titel: "Ein Monat auf dem Land"

Autor: J.L. Carr, übersetzt von Monika Köpfer

Verlag: Dumont

Preis: 18 Euro

ISBN: 978-3-8321-9835-0

Seiten: 158

