Erstausgabe von "Das Kapital" wird in Hamburg versteigert Stand: 23.05.2024 08:34 Uhr "Das Kapital" von Karl Marx machte seine Weltkarriere von Hamburg-St. Georg aus - dort wurde es erstmals gedruckt. Am 27. Mai wird eine Erstausgabe von 1867 im Auktionshaus Ketterer versteigert.

von Peter Helling

Mit 120.000 Euro sind Sie dabei: Das ist der Schätzpreis für "Das Kapital" von Karl Marx. Bei Ketterer am Holstenwall laufen die letzten Vorbereitungen vor der Jahresauktion. Karl Marx ist die Top-Position, sagt die Buchexpertin des Auktionshauses Christiane Hottenbacher. "Wir freuen uns, dass wir das anbieten dürfen!" Es sei das teuerste Buch im Angebot, sagt Hottenbacher. "Das ist natürlich ein wichtiger Tag für uns, der wichtigste Tag des Jahres, da muss alles funktionieren. Wir sind gespannt, wie es läuft."

Buch mit Weltwirkung in dezenter Aufmachung

Hottenbacher zieht das Buch aus einem Regal: ein dezenter roter Lederrücken, kein Prunkeinband, nichts - einfach ein Buch mit Weltwirkung. Zusammen mit dem Experten Enno Nagel prüft sie vorsichtig den Erhaltungszustand des kostbaren Buches, beide ziehen sich dafür weiße Handschuhe an. "Das Kapital" von Karl Marx von 1867 ist fast so wichtig wie die Bibel. "Man kann es miteinander vergleichen, was die Wirkung anbelangt", schmunzelt Enno Nagel. "Es ist eines derjenigen Bücher, die den Lauf der Weltgeschichte wirklich maßgeblich beeinflusst haben."

Seit mehr als zehn Jahren gehört es zum Weltkulturerbe: Der deutsche Philosoph Karl Marx hat im Londoner Exil seinen wichtigsten Text geschrieben. Darin fordert er eine klassenlose Gesellschaft. Ausgerechnet in der Kaufmannsstadt Hamburg findet Marx einen Verleger - Otto Meissner sorgt in seiner Druckerei in St. Georg dafür, dass das Buch bald um die Welt geht. Enno Nagel blättert vorsichtig durch das Buch, liest aus dem fast nachdenklichen Vorwort des Revolutionärs.

Aller Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft.

Das Verständnis des ersten Kapitels, namentlich des Abschnittes, der die Analyse der Ware enthält, wird daher die meiste Schwierigkeit machen. Buchzitat aus "Das Kapital" von Karl Marx

Erstausgabe mit Widmung

Im September 1867 kamen die frisch gedruckten Bücher nach London. Marx verschickte gleich am nächsten Tag viele Exemplare. Das Besondere an dieser Erstausgabe: Vorn gibt es eine Widmung von Karl Marx an seinen Freund, den Tuchmacher Wilhelm Strohn, der den Kontakt zum Verleger Otto Meissner vermittelt hat. Enno Nagel geht mit der Lupe vorsichtig über die feine Handschrift: "Seinem Wilhelm Strohn. London, 18. September 1867, Karl Marx." Beim Durchblättern zeigt sich: Die Seiten sehen sehr sauber aus. Es scheint, als habe sein Freund das Buch kaum gelesen. "Ob er's gelesen hat, weiß man nicht, manche Seiten kleben am Ende noch ein bisschen zusammen - das ist ein Hinweis darauf, dass das Buch nicht gelesen wurde", sagt Nagel.

Begehrter Klassiker der Weltliteratur

"Das Kapital" - vielleicht einer der am wenigsten gelesenen Klassiker der Weltliteratur. Dieses Exemplar war mehr als 150 Jahre im Besitz der Familie des Freundes. Interessenten gibt es viele. Es sei nicht nur in China oder in anderen kommunistischen Ländern begehrt, sondern international, sagt Nagel. "Selbst im kapitalistischen Amerika oder vielleicht gerade da, genießt 'Das Kapital' wirklich ein hohes Ansehen", erzählt er.

"Das Kapital" teuer wie eine Luxuslimousine

Dass man ausgerechnet für die Marx-Bibel so viel Geld hinblättern muss wie für eine Luxuslimousine, ist schon eine Ironie der Geschichte, findet auch Christiane Hottenbacher. "In gewisser Weise, ja." Karl Marx habe Ironie genug gehabt, um darüber zu schmunzeln, sagt Nagel. Karl Marx kommt jetzt unter den Hammer. Wer wieviel dafür bieten wird, ist auch eine Frage des "Kapitals". Ob das Buch gelesen wird, ist die zweite Frage. Bis zur Auktion am 27. Mai kann man "Das Kapital" von Karl Marx nach Anmeldung anschauen: Dann wird es vom Auktionshaus Ketterer am Holstenwall versteigert.

