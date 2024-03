eat.READ.sleep.-Sommertour: Podcast-Session in Freiburg Stand: 12.03.2024 10:44 Uhr Nächster Halt des Bücherpodcasts im südwestlichen Zipfel Deutschlands: In Freiburg rocken Katharina und Daniel am 8. Juni die Bühne des Jazzhauses.

Lieblingsbücher, Neuerscheinungen, Bestseller: Im NDR Kultur Bücherpodcast eat.READ.sleep. geben die drei Hosts Katharina Mahrenholtz, Daniel Kaiser und Jan Ehlert Tipps und Orientierung auf dem Büchermarkt und das mit großem Erfolg: Die Podcast-Community wächst und wächst: Mittlerweile haben sich im deutschsprachigen Raum mehr als 100 eat.READ.sleep. Lesekreise gebildet.

Am 8. Juni werden Katharina und Daniel im Rahmen der eat.READ.sleep. Sommertour zu Gast in Freiburg sein. Bei einer kulinarisch-literarischen Vorspeise stellen die Hosts aktuelle Romane und All-Time-Favourites vor, erzählen Anekdoten aus dem Studio, spielen Stadt-Land-Buch und fordern das Publikum beim literarischen Quiz heraus. Welche Autorin stand schon in den 1920er-Jahren auf einem Surfbrett? Was hat ein Schusterjunge mit Buchdruck zu tun? Wie heißen die Nachbarn von Pippi Langstrumpf (mit Nachnamen)? Zu schwierig? Keine Sorge! Es geht nicht vorrangig um die richtige Antwort, sondern um die Geschichte hinter der Frage und den Spaß beim Mitraten.

Termin: Samstag, 8. Juni 2024 um 18.30 Uhr

Ort: Jazzhaus

Adresse: Schnewlinstraße 1, 79098 Freiburg

Eintrittspreis: € 17,50,- inkl. VVK

Tickets könnt ihr ab dem 15. März online beim Jazzhaus kaufen.

Die Show in Freiburg ist Teil der diesjährigen eat.READ.sleep. Sommertour - alle Orte und Termine findet ihr hier.

Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge von eat.READ.sleep. in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio App der ARD und überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | eat.READ.sleep. Bücher für dich | 15.03.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane