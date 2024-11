Von Pinguinen bis Putin: Merkel liest in ihrem alten Wahlkreis Stand: 30.11.2024 09:10 Uhr Anfang der Woche sind die Memoiren von Angela Merkel erschienen. Es gab eine offizielle Vorstellung und eine Reihe von Interviews. Für ihre erste Lesung aus "Freiheit" aber kam sie an den Ort ihrer politischen Anfänge: Stralsund.

von Juliane Voigt

Der Abend im Stralsunder Theater ist restlos ausverkauft. Viele Stralsunder und Stralsunderinnen wollen es sich nicht entgehen lassen, sie noch einmal hier zu erleben. Ob Bürgermeister, Unternehmer, Junge oder Ältere.

Enge Beziehung der Stralsunder zu Merkel

"Mich verbinden mit Angela Merkel 30 Jahre Regionalentwicklung und schöne Erlebnisse. Und ich muss sagen, für die Region war es ein echter Segen, dass sie hier aktiv war", schwärmt ein Besucher, der wie viele andere stolz ist, dass Angela Merkel Stralsund als Ort ihrer ersten Lesung gewählt hat.

Viele der Gäste im Stralsunder Theater zollen ihr Respekt. "Wir sind gekommen, weil sie eine große Persönlichkeit ist in Deutschland, Mutti war immer da für uns, war immer volksnah und jetzt wollen wir ihr auch mal nah sein", sagt eine Frau. Eine andere fügt hinzu: "Sie hat der Region über Jahre die Treue gehalten. Es gibt ganz viele Stralsunder, die persönliche Erinnerungen an sie haben, dazu zähle ich mich auch und das macht es schon besonders heute Abend."

Weiß ihr Publikum für sich zu gewinnen

Kurz begrüßt die Stralsunder Buchhändlerin Katrin Hoffmann das Publikum und dann gehört auch schon Angela Merkel die Bühne: "Das ist nicht nur für Sie eine Premiere, sondern auch für mich, denn ich habe noch nie eine Buchlesung gemacht", sagt sie frei heraus. "Es war mir ein Bedürfnis, dass ich das dort mache, wo ich politisch groß geworden bin", ergänzt sie und erhält erwartungsgemäß tosenden Applaus.

1990 wurde Angela Merkel im Wahlkreis Stralsund und Rügen in den Deutschen Bundestag gewählt. 35 Jahre hat sie hier Projekte unterstützt, wie das Ozeaneum oder die große Rügenbrücke. War Förderin, Schirmherrin und Patin, sogar eines Pinguins im Ozeaneum, Alexandra sein Name. "Ich musste heute eine Einladung von Alexandra ausschlagen. Und alle Pfleger von ihr haben es ihr hoffentlich schonend beigebracht, dass es erst beim nächsten Mal was wird", lässt Merkel das Publikum wissen und ihren Sinn für Humor erkennen.

In ihrem Buch geht es um 35 Jahre, die sie als Kind und junge Frau in der DDR verbracht hat. Und um ihre 35 Jahre in der Politik. "Nun war ich also Bundeskanzlerin, und Sie werden sich erinnern, es war immer viel los. Das kann ich Ihnen ja nicht erzählen. Es muss ja auch noch Sinn machen, das Buch zu lesen", wirbt sie.

Die großen Themen ihrer Kanzlerschaft

Und schließlich gewinnt man wirklich den Eindruck, dass Politik, wie Angela Merkel betont, kein Hexenwerk ist, sondern von Menschen gemacht. Von Menschen wie ihr. Sie erklärt Beweggründe für Entscheidungen in der Flüchtlingskrise, beim Bankencrash, der Pandemie und geht auch auf das Verhältnis zu Russland ein. "Ich besuchte Putin in seiner Residenz in der Schwarzmeerstadt Sotschi. In unserem Gespräch schleuderte er mir entgegen, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts sei", liest sie aus ihrem Buch.

Publikum sieht auch Versäumnisse von Merkel

Die Bühne gehört ihr eineinhalb Stunden. Beim Applaus erhebt sich das Publikum. Eine Welle der Sympathie schlägt ihr noch einmal entgegen - auch mit ein paar kritischen Tönen: "Sie hat eine gute Position in vielen Fragen vertreten, aber ich finde, sie hat in manchen Dingen in 16 Jahren bisschen was versäumt insbesondere die Gleichstellung von Frauen. Das ist etwas, was ich sehr bedauere", sagt eine Zuhörerin. Andere hätten sich etwas mehr Persönliches gewünscht.

Dann signiert Angela Merkel noch geduldig Hunderte Ihrer Bücher. Nun geht es von Stralsund weiter in die große Welt. Auf internationale Lesetour.

