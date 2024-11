Thea Dorn löst Eva Menasse im PEN-Berlin-Vorstand ab Stand: 02.11.2024 11:40 Uhr Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin hat auf einer Mitgliederversammlung in Hamburg einen neuen Vorstand gewählt. Als neue Sprecherin wählte die Mitgliederversammlung die Schriftstellerin Thea Dorn. Sie löst die Autorin Eva Menasse ab.

Die Organisation bestätigte am Freitagabend den Journalisten Deniz Yücel als Sprecher, wie sie in der Nacht auf Sonnabend in Berlin mitteilte. Als neue Sprecherin wählte die Mitgliederversammlung die Schriftstellerin Thea Dorn. Sie löst den Angaben zufolge die Autorin Eva Menasse ab, die seit der Gründung im Jahr 2022 das Amt innehatte, sich aber nicht mehr zur Wahl stellte.

Außerdem nahm die Vereinigung 99 neue Mitglieder auf, darunter den Bestseller-Autor Frank Schätzing ("Der Schwarm"), die Autorin und aktuelle Trägerin des Deutschen Buchpreises, Martina Hefter ("Hey, guten Morgen, wie geht es Dir?"), den Soziologen Steffen Mau, den Musiker Sebastian Krumbiegel ("Die Prinzen") und den Schauspieler Ulrich Matthes. PEN Berlin habe jetzt rund 730 Mitglieder und sei damit "die mitgliederstärkste Autorenvereinigung im deutschsprachigen Raum", hieß es.

Deniz Yücel: PEN Berlin eine Menschenrechtsorganisation

PEN Berlin entstand 2022 nach einem Eklat auf der Mitgliederversammlung des PEN-Zentrums Deutschland. Damals spaltete sich die Schriftstellervereinigung. Eine Reihe von Autorinnen und Autoren, darunter Yücel, Menasse, Daniel Kehlmann und Wladimir Kaminer, gründeten den PEN Berlin. Yücel nannte nach seiner Wiederwahl den PEN Berlin eine Menschenrechtsorganisation, die verfolgte Autorinnen und Autoren unterstütze sowie für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt einstehe. "Diese Arbeit gilt es nun, auf solides Fundament zu stellen", unterstrich er.

