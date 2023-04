"Sibir": Julia Nachtmann liest deutsche Aussiedler-Geschichte Stand: 29.04.2023 10:27 Uhr Julia Nachtmann liest bis zum 12. Mai in "Am Morgen vorgelesen" aus Sabrina Janeschs "Sibir". Der Familien-Roman handelt von deutsch-russischer Geschichte und einer wundersamen, Mythen getränkten Welt.

Zwei Kindheiten, zwei Welten: Als Anfang der 90er-Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eine Woge von Aussiedlern die kleine niedersächsische Stadt Mühlheide erreicht, wird Josef Ambacher mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Denn er gehörte als Kind zu jenen deutschen Zivilisten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Kasachstan verschleppt wurden, in eine harte, aber auch wundersame, mythengetränkte Welt - die er aber verdrängen möchte.

"Sibir": Tochter Leila forscht nach der Herkunft des Vaters

Die Erwachsenen hatten elende Jahre in Sibirien hinter sich, bevor sie ausreisen durften. Ihre Familien gehörten ursprünglich zur deutschsprachigen Bevölkerung in Galizien oder an der Wolga. Leilas Vater Josef war vielleicht zehn Jahre alt - als er mit den Großeltern in Sibirien ums Überleben kämpfte. Vor allem musste er seine unterwegs verschollene Mutter finden. Er freundet sich mit dem kasachischen Jungen Tachawi an. Beide haben einen scharfen Blick, wenn es etwas zu entdecken gibt, wie - bei minus 50 Grad - im Flug erfrorene Krähen, die sie einsammeln und zu Hause zum Kochen abliefern.

40 Jahre später erzählt Josef seiner Tochter Leila davon. Seine Frau kann die Geschichten nicht mehr hören, Leila dagegen möchte am liebsten in ihren Vater reinkriechen. Obwohl sie weder hungern, noch frieren muss, macht sie manch ähnliche Erfahrung wie er. Da begibt sich Leila auf eine Forschungsreise nach ihrer und ihres Vaters Herkunft. Der Roman ist eine Liebeserklärung an die Familie.

Roman "Sibir" in "Am Morgen Vorgelesen" vom 24. April bis 12. Mai

Zu hören sind die Lesungen vom 24. April bis 12. Mai 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 24. April 2023 8.30 Uhr 2 25. April 2023 8.30 Uhr 3 26. April 2023 8.30 Uhr 4 27. April 2023 8.30 Uhr 5 28. April 2023 8.30 Uhr 6 2. Mai 2023 8.30 Uhr 7 3. Mai 2023 8.30 Uhr 8 4. Mai 2023 8.30 Uhr 9 5. Mai 2023 8.30 Uhr 10 8. Mai 2023 8.30 Uhr 11 9. Mai 2023 8.30 Uhr 12 10. Mai 2023 8.30 Uhr 13 11. Mai 2023 8.30 Uhr 14 12. Mai 2023 8.30 Uhr

