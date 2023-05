Lesung: "Die spürst du nicht" von Daniel Glattauer Stand: 15.05.2023 15:37 Uhr Tessa Mittelstaedt und Steffen Groth lesen aus dem Roman von Daniel Glattauer.

Zwei wohlsituierte Ehepaare und ihre Kinder fahren zusammen in den Urlaub in die Toskana. Die 14-jährige Tochter Sophie-Luise darf gegen die Langeweile ihre Schulfreundin Aayana mitnehmen, ein Flüchtlingskind aus Somalia. Jedoch, kaum angekommen in traumhafter Umgebung mit dem prächtigen Swimmingpool, kommt es zur Katastrophe - schon auf Seite 40 des Buchs ist der Urlaub vorbei.

Der österreichische Bestsellerautor Daniel Glattauer spürt großen Fragen nach: Was ist ein Menschenleben wert, was unser Selbstbild als tolerante, großzügige Gesellschaft?

Zu hören sind die Lesungen vom 22. Mai bis 9. Juni 2023, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1 22. Mai 2023 8.30 Uhr 2 23. Mai 2023 8.30 Uhr 3 24. Mai 2023 8.30 Uhr 4 25. Mai 2023 8.30 Uhr 5 26. Mai 2023 8.30 Uhr 6 30. Mai 2023 8.30 Uhr 7 31. Mai 2023 8.30 Uhr 8 1. Juni 2023 8.30 Uhr 9 2. Juni 2023 8.30 Uhr 10 5. Juni 2023 8.30 Uhr 11 6. Juni 2023 8.30 Uhr 12 7. Juni 2023 8.30 Uhr 13 8. Juni 2023 8.30 Uhr 14 9. Juni 2023 8.30 Uhr

