Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle für Malene Sølvsten Stand: 06.09.2022 09:06 Uhr Die dänische Schriftstellerin Malene Sølvsten ist mit dem Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle ausgezeichnet worden. Der Preis soll der 44-jährigen Autorin im November 2022 überreicht werden.

Die Autorin wurde für ihren Fantasy-Roman "Ansuz" geehrt. "Ansuz" ist der erste Band der Fantasy-Trilogie "Das Flüstern der Raben". Der Roman handelt von der 17-jährigen Anne, die die Gabe hat, Auren und Ereignisse aus der Vergangenheit ihrer Mitmenschen zu sehen. Eines Nachts hat sie eine Vision von einem alten Mord, bei dem ein rothaariges Mädchen getötet wird.

Kurz darauf werden in der Gegenwart tatsächlich rothaarige Mädchen tot aufgefunden, alle versehen mit dem Ruhnenzeichen Ansuz, das an den Buchstaben "F" erinnert. In der mit nordischer Mythologie angehauchten Geschichte muss Anne, um die Welt vor Ragnarök - dem Untergang - zu retten, den Mörder finden, bevor er sie findet.

Jury besteht zur Hälfte aus Erwachsenen

Stolze 800 Seiten umfasst das Buch. Aber es ist eine packende Geschichte, die schwer wieder aus der Hand zu legen ist. "Ich bin aufgestanden und habe gedacht: "Das wäre doch was fürs Wochenende'. Und die ersten 100 Seiten waren irgendwie ganz schnell weg und dann habe ich das Buch bis zum Abend noch geschafft", sagt Jane Fluhr, der dieses Jahr Teil der Jury war. Wie in jedem Jahr bestand die Jury je zur Hälfte aus Erwachsenen und Jugendlichen. Dass Teenager mitentscheiden dürfen, ist bei Deutschen Literaturpreisen einzigartig.

Bewerben kann sich jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist - dann entscheidet das Los, wer über mehrere Monate mit gratis Büchern zum Lesen und Bewerten versorgt wird. Jane war in diesem Jahr das einzige männliche Mitglied in der Junioren-Jury: "Eigentlich schade, weil diese Bücher ja nicht nur für Mädchen geschrieben sind, sondern für alle. Darum finde ich es auch gerade schön, dass ich in der Jury dabei war, damit wenigstens die Meinung eines Jungen Meinung vertreten wird."

Buxtehuder Bulle seit über 50 Jahren verliehen

Der Buxtehuder Bulle wird seit dem Jahr 1971 verliehen. Jährlich entscheidet eine Jury aus elf Jugendlichen und elf Erwachsenen, wer geehrt wird. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Zusätzlich erhält die Preisträgerin eine Stahlplastik in Form eines Bullen. In diesem Jahr waren fünf internationale Autorinnen nominiert. 2021 war der US-Autor Alan Gratz ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis für seinen Roman "Vor uns das Meer".

