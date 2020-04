Stand: 03.04.2020 14:55 Uhr - NDR 90,3

Jan Fedder hat sein Leben unsterblich gemacht Jan Fedder: Unsterblich. Die autorisierte Biografie von Tim Pröse Vorgestellt von Danny Marques Maracalo

Seine eigene Trauerfeier hatte er bis ins Detail geplant. Es wurde ein letzter großer, spektakulärer Auftritt mit zehntausend roten Rosen und einem Trauerzug über die Reeperbahn: Jan Fedder wusste ganz genau, wie man an der eigenen Legende strickt. Deswegen ist es wenig überraschend, dass er auch den Autor dieser Biografie, den Journalisten Tim Pröse, selbst ausgewählt hat. Und der zeigt Jan Fedder immer wieder als großen Planer. Zum Beispiel, als er ein Treffen der alten Haudegen von "Das Boot" in den Bavaria Filmstudios am Filmset organisiert. Auf einmal wird Jan Fedder, das sympathische Großmaul, ganz leise. "Die anderen sind schon abgezogen aus dem Mannschaftsschlafraum, als sich Fedder unbeobachtet wähnt", schreibt Pröse. "Immer noch fest verwurzelt vor seiner Koje. Er neigt seinen Kopf, legt beide Hände auf die Laken und flüstert zu sich selbst: 'Das ist mein Bett … Das ist meine Koje! … Das ist mein Boot … Mensch! …'"

Jan Fedder ist untrennbar mit Hamburg verbunden

Jan Fedder war so bestimmend, dass der Autor in vielen Kapiteln gar nichts schreibt, sondern ihn einfach nur reden lässt. Fedder pflegte das Bild von sich als einem, der immer für die Menschen da war, und das als Teil seiner Rolle als Volksschauspieler verstand. "Hans Albers, das war Hamburg, ganz und gar. Jan Fedder, das ist Hamburg, ganz und gar. (…) Albers wurde seiner alten Liebe untreu und zog erst nach Berlin, dann an den Starnberger See. (…). Fedder hat selbstverständlich seine Stadt, die in Hamburg immer so viel mehr ist als eine Stadt, nie verlassen."

Biografie "Unsterblich" bleibt oft unkonkret

Dass Jan Fedder am Ende seines Lebens kaum noch gehen konnte, dass er lange gegen den Krebs kämpfte und lange geraucht und getrunken hat wie ein Seemann, ist kein Geheimnis. Immer wieder wird man im Buch darauf gestoßen, gleich mehrfach wird die Redewendung "Die Kerze von beiden Seiten abbrennen lassen" bemüht. Leider ist das Buch gerade dann immer sehr unkonkret. Man liest über viele Exzesse, aber wirklich beschrieben wird keiner. Tiefpunkte werden beklagt, aber was genau sich da abspielte, wird verschwiegen. Schade, an diesen Stellen hätte dieses Buch wirklich tief gehen können. Dass Fedder ein kantiger Typ war, wird gefeiert. Aber was das Kantige für seine Kollegen im Alltag bedeuten konnte, wird nicht groß erwähnt. In den entscheidenden Momenten bleibt diese Biografie an der Oberfläche.

Polizist Dirk Matthies wird zum Symbol für Hamburg

1991 wird Jan Fedder in die - Fans von Neues aus Büttenwarder mögen es verzeihen - Rolle seines Lebens besetzt. Sein Dirk Matthies im Großstadtrevier wird zu einem Symbol für Hamburg. Menschen in Süddeutschland glauben, dass alle Hamburger wie Dirk Matthies sind. Jan Fedder wollte erst nicht so richtig, sah sich als Rocker, nicht als Bulle. Wurde dann aber eine Legende. "Dieser Bulle hatte oft den Charme eines leichten bis mittelschweren Verbrechers - dem man seine Untaten aber jederzeit verzieh. Er sprach die Sprache der Straße und jener, die sie regieren. Er verkörperte den Gerechten, wie den Gauner. Einen Ordnungshüter, der eigentlich unordentlich war. Auch der echte Jan Fedder wäre ja fast einer von der anderen Seite geworden."

Jan Fedder war Regisseur seines Lebens

Egal was der Regisseur sagte, Jan Fedder hatte am Ende immer selbst bestimmt, was Dirk Matthies sagte, wie er es sagte und überhaupt wo seine Figur im Bild stand. Das ist die große Erkenntnis nach dem Lesen dieser Biografie: Jan Fedder war zwar Schauspieler, aber eben auch der Regisseur seines eigenen Lebens. Seine Frau Marion erzählt im Buch, dass er so Ordnung in sein inneres Chaos brachte. Das Buch über ihn ist ein bisschen ehrfürchtig vor der Legende - mehr eine Hommage als eine Biografie. Aber diese Legende ist so ein spannender Typ gewesen, dass man das Buch trotzdem sehr gerne liest.

Jan Fedder: Unsterblich. Die autorisierte Biografie von Tim Pröse Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Biografie Verlag: Heyne Verlag Veröffentlichungsdatum: 2. April 2020 Preis: 22 Euro €

