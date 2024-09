Harbour Front Literaturfestival kehrt 2025 zurück - Lux wird Leiter Stand: 24.09.2024 10:00 Uhr Das Harbour Front Literaturfestival kehrt 2025 nach dem Ausfall in diesem Jahr zurück. Neuer Leiter wird Joachim Lux, der bisherige Intendant des Thalia Theaters. Das teilte das Festival am Dienstag mit.

An den Grundpfeilern des Festivals solle nicht gerüttelt werden. Auch weiterhin soll es Schwerpunkte mit Musik und Umweltthemen geben. Die Kulturbehörde will dem neu aufgestellten Festival mehr Geld zur Verfügung stellen. Wie viel, das ist noch unklar. Zuletzt waren es jährlich 100.000 Euro. Nachdem sich der Milliardär Klaus-Michael Kühne zurückgezogen hatte, hat das Festival nach neuen Sponsoren gesucht. Lange war Kühne beim Festival der Hauptgeldgeber.

Lux wechselt vom Thalia zum Harbour Front

Mit Joachim Lux übernimmt ein Mann das Literaturfestival, der in der Hamburger Kulturszene bestens vernetzt ist. In diesem Jahr geht er in seine 16. und letzte Spielzeit als Intendant des Hamburger Thalia Theaters. "Ich freue mich, dass die Geschichte des Harbour Front Literatur Festival - nach dem Aussetzen in diesem Jahr - im kommenden Jahr weitergeschrieben wird", äußerte sich Kultursenator Carsten Brosda (SPD) auf Anfrage von NDR 90,3. "Joachim Lux hat schon als Intendant des Thalia Theaters seine Leidenschaft für Literatur bewiesen. Ich bin mir sicher, dass er auf Grundlage seiner langjährigen Erfahrung dem Festival neue Impulse geben wird." Im Literaturbetrieb ist Lux allerdings bislang kaum tätig gewesen.

Für eine Verjüngung des Festivals steht der 66-Jährige nur im direkten Altersvergleich mit den Gründern Nikolaus Hansen und Heinz Lehmann. Gemeinsam mit der bisherigen Programmchefin Petra Bamberger sollen diese in beratender Funktion weiter aktiv sein.

