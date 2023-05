Georgi Gospodinov erhält International Booker Prize für "Zeitzuflucht" Stand: 24.05.2023 11:54 Uhr Der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov ist für seinen Roman "Time Shelter" (in Deutschland: "Zeitzuflucht") mit dem International Booker Prize ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das Werk in der englischen Übersetzung von Angela Rodel als "brillanten Roman voller Ironie und Melancholie".

Der International Booker Prize ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien oder Irland veröffentlicht worden sind. "Es ist ein tiefgreifendes Werk, das sich mit einer sehr aktuellen Frage beschäftigt: Was passiert mit uns, wenn unsere Erinnerungen verschwinden?", sagt die Juryvorsitzende Leïla Slimani. Zugleich biete das Buch neue Perspektiven auf Länder wie Bulgarien, die einst im Mittelpunkt des ideologischen Konflikts zwischen Kapitalismus und Kommunismus standen.

"Zeitzuflucht": Der Gegenwart entkommen

in "Zeitzuflucht" eröffnet Protagonist Gaustín in Zürich eine "Klinik der Vergangenheit", um Alzheimer- und Demenzkranken Trost und einen sicheren Hafen in ihren eigenen Erinnerungen zu schenken. Jedes Stockwerk ist detailgetreu einem bestimmten Jahrzehnt nachempfunden, von den 1940er- bis 90er-Jahren. Mit typischen Möbeln, Tapeten, Musik, Gerüchen, Speisen, mit historischen Zeitungen und Fernsehsendungen. Die Klinik wird zum Erfolg. Schon bald wollen auch die Gesunden und schließlich ganze Länder der Gegenwart entkommen. Jedes europäische Volk stimmt per Referendum ab, in welches Jahr des 20. Jahrhunderts es zurückkehren will. In aufwendigen Reenactments werden historische Etappen nachgespielt.

Weitere Informationen "Zeitzuflucht" von Georgi Gospodinov: Flucht in die Vergangenheit Georgi Gospodinov erzählt in seinem neuen Roman von einer Welt in naher Zukunft, die unserer nicht ganz unähnlich ist. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 24.05.2023 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Romane