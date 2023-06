Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Salman Rushdie Stand: 19.06.2023 11:49 Uhr Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der 76-Jährige, der im vergangenen Sommer bei einem Attentat schwer verletzt wurde, bekommt die Auszeichnung im Herbst in der Frankfurter Paulskirche, wie der Stiftungsrat am Montag bekannt gegeben hat.

Der im indischen Bombay (heute Mumbai) geborene Autor verbinde "erzählerische Weitsicht mit stetiger literarischer Innovation, Humor und Weisheit", teilte der Stiftungsrat des Friedenspreises in Frankfurt am Main mit. Weil der iranische Ayatollah Khomeini 1989 eine Fatwa gegen ihn ausgesprochen habe, lebe er in ständiger Gefahr. Kurz vor Veröffentlichung seines jüngsten Romans "Victory City" im August 2022 wurde Rushdie bei einem Anschlag verletzt.

"Einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit"

Dennoch sei er "nach wie vor einer der leidenschaftlichsten Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache", so das Lob des Stiftungsrates. Der Friedenspreis wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird traditionell am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse (22. Oktober) in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Im vergangenen Jahr wurde der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan geehrt.

