Friedenspreis des Deutschen Buchhandels: Wer könnte ihn kriegen? Stand: 25.06.2024 06:00 Uhr Heute um 10 Uhr verkündet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, wer in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommt. NDR Literatur-Redakteurin Maren Ahring über mögliche Preisträgerinnen oder -träger.

von Maren Ahring

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist einer der renommiertesten Preise in Deutschland und mit 25.000 Euro dotiert. Traditionell wird er am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche vergeben, in diesem Jahr am 20. Oktober - das steht fest. Wer ihn jedoch in diesem Jahr bekommen könnte, ist extrem schwierig vorherzusagen. Im vergangenen Jahr ist Salman Rushdie ausgezeichnet worden. Der Schriftsteller muss seit Jahrzehnten mit Todesdrohungen leben und hatte im Jahr davon nach einem Anschlag ein Auge verloren. 2022 wurde der Autor Serhij Zhadan aus der Ukraine ausgezeichnet - wenige Monate nach dem Beginn des Kriegs in seiner Heimat.

Aber nicht immer ist die Ehrung an eine solche Aktualität geknüpft. Als vor drei Jahren der Name Tsitsi Dangarembga als Preisträgerin fiel, mussten wahrscheinlich viele erst einmal googlen, um sich ein Bild der Schriftstellerin und Filmemacherin aus Simbabwe zu machen.

Nicht nur Schriftsteller werden ausgezeichnet

Übrigens werden nicht nur Schriftsteller mit dem Friedenspreis ausgezeichnet. So hatten den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado oder den Künstler Anselm Kiefer wahrscheinlich vorher kaum jemand auf dem Zettel, als diese 2019 und 2008 Preisträger wurden. Dabei steht in den Statuten des Preises ausdrücklich, dass er an eine Persönlichkeit zu gehen habe, die durch ihre "Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedengedankens beigetragen hat."

Krieg in Nahost: Friedensbewegte als mögliche Preisträger

In diesem Jahr wäre naheliegend, dass eine Person ausgezeichnet wird, die für die Versöhnung im Nahen Osten, also Frieden zwischen Israel und Palästina, eintritt. Einige mögliche Kandidaten: Der Philosoph Omri Boehm, der sich viel mit Friedenslösungen für den Nahostkonflikt beschäftigt. Der Dirigent Daniel Barenboim, der 1999 das West-Eastern Divan Orchestra gegründet hat, in dem israelische und arabische Musikern spielen. Auch der Historiker Tom Segev oder die Schriftstellerinnen Lizzie Doron und Zeruya Shalev haben sich immer wieder für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern eingesetzt.

Die Jury könnte den Blick auch auf einen der anderen Brandherde dieser Welt richten, zum Beispiel Sudan oder Afghanistan. Oder es wird doch jemand ganz anderes - wir lassen uns überraschen.

